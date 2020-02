Śmiertelne potrącenie pieszego - apelujemy o noszenie odblasków Data publikacji 03.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nyscy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego na trasie Makowice - Skoroszyce. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy kierujący volkswagenem potrącił idącego środkiem jezdni 32-latka. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. W trosce o bezpieczeństwo pieszych apelujemy o noszenie elementów odblaskowych po zmroku, szczególnie poza terenem zabudowanym.

1 lutego br., około 19:50, na trasie Makowice - Skoroszyce doszło do wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 42-latek kierujący volkswagenem potrącił poruszającego się środkiem jezdni 32-latka. Pomimo reanimacji, pieszy w wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć w drodze do szpitala. Niestety, pieszy nie posiadał żadnych elementów odblaskowych. Kierowca volkswagena w trakcie zdarzenia był trzeźwy. Teraz policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają dokładnie okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia.

Przypominamy i apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze oraz o noszeniu elementów odblaskowych przez pieszych. Pamiętajmy – odblaski ratują nasze życie! Po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 20 - 30 metrów. Osobę wyposażoną w elementy odblaskowe widać z odległości 150 metrów. Wielu tragedii dałoby się uniknąć, gdyby ich uczestnicy nosili elementy odblaskowe. Dbajmy o własne życie.

Zachęcamy do noszenia elementów odblaskowych o każdej porze dnia, także w terenie zabudowanym. Choć przepisy ruch drogowego nie nakładają obowiązku używania kamizelek i elementów odblaskowych na pieszych, rowerzystów i motocyklistów w terenie zabudowanym, to pamiętajmy, że w dużym stopniu poprawiają one widoczność. Dają kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej zdrowie i życie.

Szczególnie w okresie zimowym policjanci apelują o zachowanie ostrożności również za kierownicą. Zmieniające się warunki atmosferyczne, szybko zapadający zmrok i mokra nawierzchnia, powodują, że kierowcy jeszcze bardziej powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo, a także innych uczestników ruchu. Dlatego apelujemy do wszystkich, zarówno do kierujących, jak i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi na drodze. Pamiętajmy również o tym, aby za kierownicę zawsze wsiadać wypoczętym. Zmęczenie powoduje, że nasza koncentracja za kierownicą jest znacznie osłabiona, a reakcje opóźnione. Chwila nieuwagi może kosztować zdrowie, a nawet życie.

(KWP w Opolu / mw)