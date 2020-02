Za szybki na prawo jazdy – młody kierujący wyeliminowany z ruchu przez policjantów grupy SPEED Data publikacji 03.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Niebezpieczna prędkość oscylująca w granicach ponad 150 kilometrów na godzinę, wyprzedzanie na podwójnej linii ciągłej – te dwie sytuacje mogły doprowadzić do tragedii na drodze. Niebezpieczną jazdę młodego, niespełna 20-letniego kierowcy ujawnili świebodzińscy policjanci grupy SPEED. Jak się okazało przekroczenie prędkości było jego trzecim wykroczeniem zakwalifikowanym jako skutkujące zatrzymaniem uprawnień dla młodego kierowcy. Teraz będzie musiał przystąpić do ponownego egzaminu na prawo jazdy.

Wyprzedzanie na podwójnej linii ciągłej, prędkość 153km/h przy dopuszczalnych 90km/h to prosty przepis na doprowadzenie do tragedii. Dzięki policjantom z lubuskiej grupy SPEED wyeliminowany z ruchu drogowego został kolejny niebezpieczny kierujący. W sobotę, (1 lutego) świebodzińscy policjanci grupy poruszali się drogą krajową nr 92 w kierunku Słubic. Kiedy dojeżdżali do wzniesienia nagle, nie stosując się do podwójnej linii ciągłej wyprzedził ich pojazd. Policjanci od razu ruszyli za nim i po chwili dokonali pomiaru prędkości - 153 km/h. Kiedy zatrzymano kierującego, nie negował on swojej winy. Młody niespełna 20-letni mężczyzna oświadczył, ze jest spóźniony do pracy. Po sprawdzeniu w systemie okazało się jednak, że tego typu niebezpieczna jazda to nie jest wyjątkowa sytuacja u kierującego. Kierujący za oba wykroczenia został ukarany mandatem karnym, a na jego konto nałożono 15 punktów karnych, przez przekroczył dopuszczalną ilość punktów karnych. Było to również jego trzecie wykroczenie z wymienionych przez ustawodawcę jako skutkujące przy młodych stażem kierujących (do lat 2) zatrzymaniem uprawnień i skierowaniem na ponowny egzamin. Należy pamiętać iż kierujący, który posiada prawo jazdy przez okres krótszy niż dwa lata przy 3-krotnym złamaniu przepisów: przekroczenia prędkości powyżej 30km/h, spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (np. kolizja drogowa) lub prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (stężenie kwalifikujące czyn jako wykroczenie czyli do 0,5 promila) skierowany zostanie na ponowny egzamin lub uprawnienia zostaną mu cofnięte.

Źródło: mł. asp. Marcin Ruciński

