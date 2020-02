Odpowie za atak na ratownika medycznego Data publikacji 03.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet 3 lata pozbawienia wolności grożą 63-letniemu mieszkańcowi Częstochowy, który w czasie udzielanej mu pomocy medycznej zaatakował jednego z ratowników. Mężczyzna został szybko obezwładniony i zatrzymany przez żywieckich policjantów. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał już zarzut. Jak się okazało, nie było to jego jedyne przewinienie.

W piątek, 31 stycznia br., tuż przed 17.00 dyżurny żywieckiej komendy Policji otrzymał informację o awanturującym się mężczyźnie na ul. Dworcowej. Na miejsce zostali skierowani policjanci. Zastali tam agresywnego 63-latka. Mężczyzna został szybko obezwładniony i zatrzymany. Jak ustalili mundurowi, zespół pogotowia ratunkowego został tam wezwany do mężczyzny, który leżał na ziemi. Gdy ratownicy podeszli do niego i chcieli udzielić mu pomocy, mężczyzna uderzył pięścią w twarz jednego z nich. 63-latek trafił do policyjnego aresztu i usłyszał już zarzut. Jak się okazało, był również poszukiwany listem gończym przez prokuraturę w Myszkowie. Za naruszenie nietykalności cielesnej ratownika medycznego w więzieniu może spędzić nawet 3 lata.

(KWP w Katowicach/js)