Zagrali charytatywnie dla małej Gabrysi

W III Charytatywnym Turnieju Futsalu o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu udział wzięło prawie 140 zawodników z 13 drużyn ze Śląska i nie tylko. Zebrano ponad 12 tys. złotych na rehabilitację małej Gabrysi. W jej imieniu sponsorom, zawodnikom, sędziom wolontariuszom i kibicom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, niesamowite emocje i szczodrość podczas organizacji turnieju i licytacji. Do zobaczenia na turnieju za rok.

Niedziela. 2 lutego br.. była niesamowitym dniem wypełnionym emocjami i sportową rywalizacją. Od godziny 9.00 na hali „Pogoń” w Zabrzu przy ul. Wolności trwały sportowe zmagania w ramach III Charytatywnego Turnieju Futsalu o Puchar Komendanta Miejskiego w Zabrzu. W tym roku do Zabrza przyjechało 13 drużyn, aby zagrać dla małej Gabrysi, która od urodzenia dzielnie walczy o swoje życie. Gabrysia, dla której graliśmy to córka zabrzańskiego policjanta. Cierpi ona na nieuleczalne choroby i na co dzień zmaga się z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności. Zaproszenie do udziału w turnieju przyjęły drużyny nie tylko ze Śląska. Zagrali strażacy z Bytomia, prokuratorzy, lekarze, funkcjonariusze zabrzańskiej straży miejskiej, policjanci z Zabrza, Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich i Mikołowa. Udział w turnieju wzięła również drużyna Komendanta Głównego Policji, a także drużyna Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Opiekę medialną nad imprezą objęły Nowiny Zabrzańskie. Sędziowania spotkań podjęli się arbitrzy ze Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

Impreza ta zorganizowana została dzięki zaangażowaniu i współpracy wielu ludzi dobrej woli. Mogliśmy liczyć na wsparcie Zarządu Terenowego NSZZP w Zabrzu i Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w Katowicach. Swoją bezinteresowną pomoc zaoferowały nam również podmioty, które swoją działalność prowadzą w Zabrzu. Uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu wsparli nas swoją pomocą przy organizacji logistycznej. Jak zwykle zabrzańska komenda mogła liczyć na wsparcie ze strony Urzędu Miasta Zabrze. Turniej przyniósł wiele emocji. Każdy z blisko 140 zawodników angażował się w grę na sto procent. Drużyny prezentowały wyrównany poziom, bowiem część meczów rozstrzygało się dopiero w ostatnich sekundach. Drużyny w I fazie zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsze 4 drużyny turnieju stoczyły zacięty bój o wejście do finału. Były niewyobrażalne emocje i łzy wzruszenia. Po kilku godzinach rywalizacji wyłoniono zwycięzców.

I miejsce – Komenda Główna Policji

II miejsce – Komenda Miejska Policji w Gliwicach

III miejsce – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

IV miejsce – Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Podczas turnieju wyłoniono najlepszego zawodnika, strzelca, a także bramkarza turnieju:

Najlepszy Zawodnik Turniej – Damian Bajura - Komernda Miejska Policji w Gliwicach

Najlepszy Bramkarz Turnieju – Wojciech Dziura – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Najlepszy Strzelec Turnieju – Michał Chrabąszcz – Komenda Główna Policji

Puchary i nagrody zwycięzcom wręczał Komendant Miejski Policji w Zabrzu insp. Dariusz Kopeć.

W trakcie turnieju przeprowadzona została licytacja rzeczy ofiarowanych przez wielu darczyńców. Wśród zlicytowanych przedmiotów była między innymi piłka z autografem Zbigniewa Bońka, a także koszulka reprezentacji Polski z autografami całej reprezentacji.

Dzięki licytacji, cegiełkom i opłacie wpisowej uiszczanej przez drużyny, zebraliśmy ponad 12 tys. złotych na pomoc i rehabilitację dla małej Gabrysi.

W imieniu Gabrysi zawodnikom, sędziom, sponsorom, wolontariuszom, kibicom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, niesamowite emocje i hojność podczas organizacji turnieju i licytacji. Do zobaczenia za rok.

(KWP w Katowicach/js)