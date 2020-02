Uderzenie w przestępczość samochodową Data publikacji 03.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Łódzcy policjanci na jednej z aleksandrowskich posesji znaleźli i zabezpieczyli 2 samochody osobowe oraz motocykl i silnik, które pochodziły z kradzieży lub ingerowano w ich pola numerowe. Kryminalni do sprawy zatrzymali 32-letniego właściciela posesji, który usłyszał już zarzut paserstwa, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator zdecydował o oddaniu podejrzanego pod dozór policyjny.

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 31 stycznia br. udali się do Aleksandrowa Łódzkiego gdzie na jednej z posesji miały znajdować się samochody pochodzące z kradzieży. Policjanci na miejscu znaleźli 2 samochody osobowe, motocykl oraz silnik samochodowy. Po wstępnym sprawdzeniu na miejsce przybył specjalista z laboratorium policyjnego, który potwierdził przypuszczenia łódzkich kryminalnych. W wyniku wstępnych badań potwierdziło się, że peugeot ma zmienione numery identyfikacyjne, a w rzeczywistości jest to samochód skradziony w marcu 2019 r. Policjanci sprawdzili znaleziony na miejscu silnik samochodowy. Okazało się, że w przeszłości była to część citroena skradzionego w maju 2016 r. Dodatkowo funkcjonariusze wstępnie potwierdzili ingerencję w numery identyfikacyjne dwóch pozostałych pojazdów: motocykla yamaha oraz samochodu citroena. Jednak w tym przypadku będą jeszcze prowadzone szczegółowe badania biegłych. Kryminalni ostatecznie zabezpieczyli 2 samochody, motocykl oraz silnik, który wartość oszacowano na 90 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali do sprawy 32-letniego właściciela posesji, który usłyszał już zarzut paserstwa. Za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator zdecydował o oddaniu podejrzanego pod dozór policyjny.

(KWP w Łodzi / kp)