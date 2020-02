Zatrzymani do sprawy zabicia żubra Data publikacji 03.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze słupskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn z wieku 21 i 29 lat podejrzanych o zabicie żubra, do którego miało dojść w listopadzie 2019 r. w miejscowości Dąbrówno. Dzisiaj z udziałem mężczyzn czynności przeprowadzi prokurator, który prawdopodobnie przedstawi im zarzuty z art. 181 § 2 kk. Mężczyźni dodatkowo odpowiedzą za nielegalne posiadanie broni. Grozi im kara do 8 lat więzienia.

W sobotę słupscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze sprawą zabicia żubra, do którego doszło w listopadzie 2019 r.

17 listopada 2019 r. policjanci przyjęli zgłoszenie dotyczące zabicia żubra i odcięcia mu głowy, do którego miało dojść w miejscowości Dąbrówno w powiecie słupskim. Funkcjonariusze wówczas zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady, przesłuchali świadków. Zajmując się tą sprawą, policjanci powołali biegłego z zakresu balistyki i bardzo dokładnie analizowali zebrany materiał dowodowy.

Intensywna praca funkcjonariuszy doprowadziła do zatrzymania 21-letniego mieszkańca powiatu słupskiego i 29-letniego mieszkańca powiatu lęborskiego. Mężczyźni dzisiaj zostaną doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Lęborku, gdzie prawdopodobnie usłyszą zarzuty z art. 181.§ 2 kk i z art. 263 kk, w którym mowa o nielegalnym posiadaniu broni. Sprawcom grozi kara do 8 lat więzienia.

(KWP w Gdańsku / kp)