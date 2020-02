Finał konkursu fotograficznego na najlepszy MEM pn. „Dopalacze – Wypalacze” Data publikacji 03.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny na MEM profilaktyczny pn. „DOPALACZE-WYPALACZE” realizowany w ramach KONCEPCJI WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO pn. „BEZPIECZNY JUNIOR”. Autorzy najlepszych prac zostali nagrodzeni podczas uroczystego spotkania w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim. Nagrody oraz gratulacje dla twórców najlepszych prac złożyli Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński i Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Konkurs trwał od 15 października 2019 r. i dedykowany był uczniom szkół ponadpodstawowych województwa dolnośląskiego. Celem konkursu było stworzenie „MEM-a” który swoją stroną graficzną i treścią zwróci uwagę młodych ludzi na problem zażywania dopalaczy. Do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wpłynęło ponad 70 prac 140 uczniów dolnośląskich szkół, którzy w swoich pracach zaprezentowali się jako liderzy działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem zażywania środków odurzających. Gratulacje oraz nagrody dla autorów najlepszych prac w konkursie złożyli Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski i Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński.

Najlepsze prace przygotowały:

I miejsce:

Ewa i Kinga - uczennice Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu

II miejsce:

Aneta i Klaudia - uczennice Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu

III miejsce:

Martyna i Natalia - uczennice Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich

Komisja dodatkowo wyróżniła prace:

Kacpra i Jędrzeja - uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich,

Klaudii i Magdaleny - uczennic Publicznej Szkoły Branżowej I stopnia im. Matki Teresy Potockiej we Wrocławiu,

Anny i Krzysztofa - uczniów Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich.

Serdeczne podziękowania należą się również nauczycielom i opiekunom, którzy objęli swoich wychowanków opieką, wspierali i motywowali ich w realizacji tak honorowych działań organizowanych przez służby, instytucje dbające o bezpieczeństwo każdego z nas.

Konkurs został zorganizowany w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego „Bezpieczny Junior". Podczas inauguracji zaprezentowany został spot „Nie bądź frajerem. Nie bierz” - dotyczący problematyki zażywanie narkotyków i dopalaczy.

Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, ograniczenie zażywania środków psychoaktywnych przez najmłodszych oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców w tym zakresie.

Podczas październikowego rozpoczęcia projektu „Bezpieczny Junior” policjanci zajmujący się działaniami profilaktycznymi z garnizonu dolnośląskiego odebrali walizki edukacyjne, które służą im podczas spotkań z rodzicami i pracownikami placówek oświatowych do zaprezentowania przedmiotów najczęściej wykorzystywanych do zażywania i dystrybucji narkotyków. W ręce funkcjonariuszy trafiło 20 walizek edukacyjnych zakupionych przez samorząd województwa dolnośląskiego.

