Polscy policjanci patrolują stoki narciarskie w rejonie Trydentu Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Polscy policjanci kolejny rok z rzędu patrolują stoki narciarskie włoskich Alp w rejonie Trydentu Górnej – Adygi w okolicach miejscowości Madonna di Campiglio oraz Moena. W tym sezonie zimowym sześciu polskich policjantów asystuje swoim włoskim kolegom podczas czynności służbowych podejmowanych w stosunku do polskich turystów, jak również pomaga w akcjach ratunkowych na stokach narciarskich.

Niezmiennie od wielu lat Polacy podróżują do Włoch i korzystają z infrastruktury narciarskiej znajdującej się we włoskich Alpach. Z tego powodu, jak również na potrzeby rozwijania współpracy

z partnerem włoskim oraz podtrzymania statusu obywateli polskich we Włoszech jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli, podpisane zostało Porozumienie Wykonawcze pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej w sprawie zasad i warunków prowadzenia wspólnych patroli. Porozumienie podpisane zostało w Rzymie 24 listopada 2016 r. przez Komendanta Głównego Policji Pana gen. insp. Jarosława Szymczyka oraz Zwierzchnika Policji Państwowej, Dyrektora Generalnego Bezpieczeństwa Publicznego Prefekta Franco Gabrielli w imieniu Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej.

Aby nasi rodacy korzystający z uroków alpejskiej zimy, którzy licznie oddają się „białemu szaleństwu” mogli czuć się bezpiecznie Kierownictwo polskiej Policji podjęło decyzję o delegowaniu do pełnienia służby na stokach narciarskich Republiki Włoskiej w lutym br. sześciu policjantów, w tym dwie policjantki. Wszyscy delegowani funkcjonariusze posiadają bardzo dobre umiejętności jazdy na nartach, co potwierdzają posiadane przez nich uprawienia instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz posługują się językiem angielskim lub włoskim.

Podczas wspólnych patroli zadania polskich policjantów mają charakter typowo prewencyjny

i w głównej mierze mają zapobiegać wypadkom na nartach. Polscy funkcjonariusze patrolując tereny stoków narciarskich, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na stokach, zbierają informację na temat potencjalnych zagrożeń dotyczących m.in. kradzieży mienia lub innych niepożądanych zachowań jednocześnie instruując naszych rodaków o właściwym sposobie jego zabezpieczenia.

Niemniej jednak polscy policjanci udzielają pomocy polskim turystom, nie tylko na stokach narciarskich, ale również w innych trudnych sytuacjach, w tym poprzez pokonywanie bariery językowej, czy też nawiązywanie kontaktu z polskim placówkami dyplomatycznymi, z którymi pozostają w stałym kontakcie. Ponadto, polscy policjanci asystują włoskim kolegom w trakcie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków na nartach. Ich wysokie umiejętności, jak również doświadczenie wyniesione ze służby na polskich stokach są bardzo doceniane przez włoskich policjantów i z całą pewnością przyczyniają się do kreowania pozytywnego wizerunku polskiej Policji poza granicami naszego kraju.

Polscy turyści wypoczywający we włoskich Alpach w rejonie Moeny i Madonna di Campiglio mogą czuć się bezpiecznie, dlatego pozostaje nam życzyć miłego wypoczynku i wielu ciekawych wrażeń na włoskich stokach narciarskich.

Nawiązanie kontaktu telefonicznego z polskimi patrolami jest możliwe pod następującymi numerami telefonów:

w miejscowości Moena:

mł. asp. Jakub Boratyński, tel: 514 124 900;

sierż. szt. Małgorzata Wolińska, tel: 504 314 808;

st. sierż. Katarzyna Pilipiuk, tel: 510 788 135;

st. sierż. Daniel Kisiel, tel: 512 105 541,

w miejscowości Madonna di Campiglio:

sierż. szt. Przemysław Panaś, tel: 502 628 982;

sierż. szt. Artur Horecki, tel: 502 628 898.