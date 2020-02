Poszukiwany 20-latek w rękach policjanta po służbie Data publikacji 04.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Włocławka po raz kolejny udowodnił, że praca to dla niego przyjemność i powołanie, a swoje obowiązki wykonuje nawet po służbie. Sierż. szt. Szymon Pasturczak, przemieszczając się ulicami miasta w czasie wolnym, ujął osobę poszukiwaną. To już kolejne takie działanie mundurowego z włocławskiej jednostki.

W czwartek, 30.01.2020 r., po południu, sierż. szt. Szymon Pasturczak wybrał się po pracy na spacer ulicami miasta. W pewnym momencie w oddali zauważył mężczyznę, który był poszukiwany przez miejscowy sąd do odbycia kary pozbawienia wolności za kradzieże, których dopuścił się wcześniej. 20-latek również rozpoznał zbliżającego się do niego policjanta po służbie i zaczął uciekać. Funkcjonariusz dogonił go jednak bez trudu, po czym obezwładnił i wezwał umundurowany patrol.

Włocławski funkcjonariusz już kilkakrotnie doprowadzał do zatrzymania osób poszukiwanych, pomimo że nie był na służbie. Jego postawa zasługuje na uznanie i świadczy o tym, że wykonuje swój zawód z wyjątkową pasją oraz oddaniem.

(KWP w Bydgoszczy/js)