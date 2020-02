Policjanci zabezpieczyli nielegalny tytoń, papierosy i narkotyki Data publikacji 04.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu zatrzymali 38-latka, który przechowywał nielegalne wyroby tytoniowe i narkotyki w wynajmowanych lokalach na terenie Rabki-Zdrój. Zatrzymany najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Wysokość uszczuplenia należnego podatku akcyzowego wstępnie oszacowano na blisko 400 tys. złotych.

Na trop nielegalnego procederu wpadli nowotarscy kryminalni. Ustalenia i intensywna praca funkcjonariuszy doprowadziła do zatrzymania w sobotę tj. 1 lutego br., 38-letniego mężczyzny. Podczas przeszukania wynajmowanych pomieszczeń funkcjonariusze ujawnili łącznie 432 kg krajanki tytoniu, 50 720 sztuk papierosów nieoznaczonych wymaganymi znakami akcyzy i ponad 7 kg marihuany. Dodatkowo jedno z pomieszczeń było przystosowane do uprawiania marihuany. Ponadto w garażu w butelkach znajdowało się jeszcze 69 litrów prawdopodobnie nielegalnego alkoholu.

Zatrzymany 38-latek został przewieziony do nowotarskiej komendy. W niedzielę, 02.02.2020 r., usłyszał prokuratorskie zarzuty. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających, przystosowanie pomieszczenia do nielegalnego wytworzenia środków odurzających oraz przechowywanie wyrobów akcyzowych bez polskich znaków akcyzy zatrzymanemu grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Wysokość uszczuplenia należnego podatku akcyzowego wstępnie oszacowano na blisko 400 tys. złotych. Wczoraj sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

(KWP w Krakowie/js)