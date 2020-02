Uderzenie w narkobiznes – zabezpieczono prawie kilogram narkotyków

Łowiccy kryminalni od dłuższego czasu realizują działania związane ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Wytężona praca i coraz lepsze rozpoznanie doprowadziły śledczych do 25 latka – mieszkańca jednego z ościennych powiatów. 30 stycznia 2020 r. funkcjonariusze weszli na posesję mężczyzny, którą dokładnie przeszukano. Typowanie funkcjonariuszy okazało się bezbłędne. Policjanci znaleźli i zabezpieczyli znaczną ilość różnego rodzaju narkotyków przygotowanych do sprzedaży. Po zważeniu okazało się, że mężczyzna posiadał prawie kilogram środków odurzających: blisko 0,75 kg amfetaminy, 0,25 kg marihuany oraz tabletki ekstazy. Podczas przeszukania posesji policjanci zabezpieczyli również dwie elektroniczne wagi służące do porcjowania środków odurzających i wiele torebek z zapięciem strunowym. Szacunkowo z takiej ilości narkotyków można przygotować i sprzedać około tysiąca porcji. Zatrzymany mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty i decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu 10 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Łowiczu.

Łowiccy policjanci coraz skuteczniej zwalczają przestępczość narkotykową i zabezpieczają z każdym rokiem większe ilości środków odurzających, a handlarzy „białą śmiercią” posyłają za kratki.

(KWP w Łodzi / kp)