Krakowscy policjanci uratowali życie młodej kobiety Data publikacji 04.02.2020 Policjanci z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie wspólnie ze strażakami uratowali 29-letnią kobietę, która wspięła się na konstrukcję jednej z kładek i tłumacząc się trudną sytuacją życiową, wskoczyła do wody. Tylko natychmiastowa reakcja jednego z „wodniaków" oraz strażaka pozwoliła uniknąć tragedii.

W minioną niedzielę, 02.02.2020 r., w godzinach porannych dwoje przechodniów zauważyło, że na konstrukcji kładki siedzi młoda kobieta, która wzywa pomocy. Zaniepokojeni tym widokiem zawiadomili służby ratunkowe. Na miejsce bardzo szybko dotarli policjanci z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie, funkcjonariusze z Wydziału Sztabu Policji oraz załoga Państwowej Straży Pożarnej. Funkcjonariusze rozpoczęli działania od rozmowy z 29-latką, próbując odwieść ją od dramatycznych kroków.

Mimo negocjacji młoda kobieta wskoczyła do Wisły. Natychmiast na ratunek ruszył jeden z policjantów oraz strażak, którzy wskoczyli do wody i wyciągnęli dziewczynę na brzeg. Tam pierwszej pomocy udzieliła jej obecna na miejscu załoga karetki pogotowia. Później 29-latka została, w stanie niezagrażającym życiu, przewieziona do jednego z krakowskich szpitali. Policjanci z Wydziału Sztab Policji zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz rzeczy osobiste należące do kobiety.

(KWP w Krakowie/js)