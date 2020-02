Areszt za posiadanie znacznych ilości narkotyków Data publikacji 04.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wrześni zatrzymali mężczyznę, który posiadał przy sobie znaczne ilości substancji psychotropowych oraz środków odurzających. W myśl obowiązujących przepisów 34-latkowi grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Komedy Powiatowej Policji we Wrześni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który miał mieć przy sobie substancje zabronione. Do zdarzenia doszło 30 stycznia br. o godzinie 17:20 na terenie powiatu wrzesińskiego.

W trakcie prowadzonego przeszukania w pomieszczeniach zajmowanych przez 34-latka, policjanci ujawnili ponad 2 kilogramy białej substancji oraz ponad 300 gramów suszu roślinnego. Po wykonaniu testów narkotykowych okazało się, że jest to amfetamina i marihuana w znacznej ilości.

Po przedstawieniu sprawy Prokuratorowi Rejonowemu we Wrześni, mężczyźnie zostały postawione dwa zarzuty z przygotowania do sprzedaży oraz posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych oraz środków odurzających. W konsekwencji prokurator wystąpił z wnioskiem, do którego sąd się przychylił, o tymczasowy trzymiesięczny areszt. 34-atkowi grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Poznaniu / mw)