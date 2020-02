Legniccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który napadał na bezbronne kobiety i okradał je Data publikacji 04.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu legnickiej komendy w wyniku pracy operacyjnej ustalili sprawcę rozboju na chorej kobiecie, która miała problemy z poruszaniem się. Napastnikiem okazał się 39-latek. Mężczyzna został zatrzymany już na drugi dzień po zdarzeniu. Usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Przypomnijmy, że za rozbój grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy w wyniku pracy operacyjnej ustalili sprawcę rozboju, do którego doszło na terenie miasta.

Mężczyzna napadł na schorowaną kobietę poruszającą przy pomocy tzw. balkonika, wychodząc z założenia, że taki napad sprawi mu mniejszy problem. Jak ustalono, sprawca, wykorzystując przewagę fizyczną i niepełnosprawność pokrzywdzonej, złapał kobietę za rękę i przytrzymując kierował wobec niej groźby pozbawienia życia. Następnie zabrał należący do kobiety telefon komórkowy, pieniądze w kwocie 20 zł i dokumenty, po czym się oddalił.

Policjanci pionu kryminalnego bardzo szybko ustalili kim jest sprawca rozboju i już następnego dnia zatrzymali 39-letniego mieszkańca Legnicy podejrzewanego o ten czyn. Funkcjonariusze odzyskali również skradziony telefon.

Ponadto okazało się, że podejrzany ma na swoim koncie również przywłaszczenie znalezionej karty bankomatowej, którą posłużył się prawie 50 razy w przeciągu kilku dni, a także usiłowanie dokonania rozboju. Wtedy również zaatakował starszą kobietę i próbował wyrwać jej torebkę. Jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na postawę pokrzywdzonej.

39-latek usłyszał już zarzuty. W związku z tym, że w przeszłości był już karany za podobne przestępstwa, będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Sąd zastosował już wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za rozbój w świetle kodeksu karnego grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Natomiast jeśli sprawca dokonał czynu w warunkach powrotu do przestępstwa, kara zwiększona jest o połowę, czyli nawet do lat 18.

(KWP we Wrocławiu / kp)