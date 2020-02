Pędził ponad 200 km/h w terenie zabudowanym – miał 2 promile Data publikacji 05.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Najpierw zlekceważył sygnał do zatrzymania. Później uciekał przed policjantami jadąc ponad 200 km/h w terenie zabudowanym. Jak się okazało za kierownicą sportowego bmw siedział 46-letni mieszkaniec Opola. Badanie alkomatem pokazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz 46-latkowi grozi kara nawet do 5 lat więzienia oraz wysoka grzywna.

3 lutego br. policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego opolskiej komendy, patrolując miejscowość Kępa zauważyli sportowe bmw, którego kierujący wyjechał z parkingu szerokim łukiem i wyraźnie unikał kontaktu wzrokowego z policjantami. Mundurowi postanowili sprawdzić pojazd i kierującego.

Kiedy policjanci dali kierowcy sygnał do zatrzymania, ten przyśpieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze powiadomili o zdarzeniu oficera dyżurnego i rozpoczęli pościg. Na miejsce skierowano też dodatkowe siły. Kierowca uciekając przed policyjnym radiowozem momentami rozpędzał się do ponad 200 km/h w terenie zabudowanym. Po kilku minutach policjanci zajechali mu drogę i uniemożliwili dalszą ucieczkę.

Podczas kontroli okazało się, że 46-latek miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Obok niego siedziała pasażerka, która również była nietrzeźwa. Pojazd został usunięty z drogi i przewieziony na policyjny parking.

Przypominamy!

Kierowca, który świadomie zmusi policję do pościgu i nie zatrzymuje się do kontroli, pomimo nadawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, popełnia przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd obligatoryjnie zakaże kierującemu prowadzenia pojazdów na okres minimum 3 lat.

(KWP w Opolu / kp)