Oszustwo na funkcjonariusza CBŚP Data publikacji 05.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do mieszkańca Zamościa zadzwonił fałszywy funkcjonariusz CBŚ ostrzegając przed hakerami, którzy chcą „wyczyścić” jego konto. Zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez oszusta zamościanin na wskazane konto przelał 35 000 zł. Bezpośrednio po wykonaniu polecenia oszusta zamościanin przyjechał do komendy, gdzie dowiedział się, że padł ofiarą przestępstwa. Apelujemy o rozwagę w kontaktach z osobami, których nie znamy.

Wczoraj (04.02.2020 r.) kilkanaście minut po godzinie 12:00 do 83-letniego mieszkańca Zamościa na telefon stacjonarny zadzwonił mężczyzna informując, iż jest funkcjonariuszem CBŚ i pracuje nad zatrzymaniem hakerów „czyszczących” rachunki bankowe. Następnie powiedział, że zgromadzone na jego koncie oszczędności są zagrożone i aby nie doszło do ich utraty zamościanin powinien przelać je na wskazane przez rozmówcę konto należące rzekomo do prokuratury. Fałszywy funkcjonariusz, aby uwiarygodnić swoją historię, kazał 83-latkowi zadzwonić na nr 997. Senior wykonał połączenie. Przedstawiający się za oficera dyżurnego rozmówca potwierdził, iż jest to funkcjonariusz CBŚ. Następnie 83-latek zgodnie z instrukcjami przekazywanymi przez oszusta poszedł do banku, gdzie dokonał przelewu na wskazane przez fałszywego funkcjonariusza konto. Po tym chciał się jednak upewnić czy nie postąpił pochopnie i od razu udał się do zamojskiej komendy Policji, gdzie dowiedział się, że padł ofiarą oszusta.

Pamiętajmy! Policjanci lub też funkcjonariusze CBŚP nigdy nie informują o prowadzonych akcjach i podejmowanych działaniach. Nigdy też nie wskazują na potrzebę zaciągnięcia kredytu, czy też przelania swoich oszczędności na wskazane konto. Nie odbierają również i nie przekazują pieniędzy! Jeżeli zadzwoni do nas ktoś, kto zacznie opowiadać o prowadzonych policyjnych akcjach zachowajmy ostrożność. Nie podejmujmy żadnych nieprzemyślanych działań. Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy przechowywanych w domu lub tych zgromadzonych na koncie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów i nie wypłacajmy pochopnie z banku naszych oszczędności. Jeżeli podejrzewasz, że ktoś próbuje cię oszukać natychmiast dzwoń na numer alarmowy 112!

(KWP w Lublinie/js)