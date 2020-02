W szczytnym celu polała się krew Data publikacji 05.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli wspólnie połączyli siły wraz z mieszkańcami, aby podzielić się tym co najważniejsze – drogocennym lekiem, płynącym w żyłach wszystkich ludzi. Każda kropla oddanej krwi jest nadzieją dla najbardziej potrzebujących jej osób. Chętnych policjantów i pracowników komendy nie brakowało.

We wtorek (4 lutego br.) przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli już po raz kolejny zaparkował „Krwiobus”, który przyjmował wszystkie osoby chcące oddać krew, jednocześnie dzieląc się nią z osobami potrzebującymi. Chętnych nie brakowało. Wielu funkcjonariuszy nowosolskiej komendy nawet w czasie wolnym od służby zdecydowało się nieść pomoc innym ludziom. Wspólnie z mieszkańcami powiatu nowosolskiego połączyli siły, aby ratować ludzkie życie. Podczas tej szlachetnej akcji zebrano ponad 15 litrów krwi. Wszystkim, którzy zdecydowali się oddać krew składamy serdeczne podziękowania za podzielenie się częścią siebie. Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli otrzymała Certyfikat za promowanie Honorowego Oddawania Krwi.

Krew to najcenniejszy dar, drogocenny płyn i lek, który możemy ofiarować drugiej osobie. Podczas tak szlachetnych akcji ludzie pokazują swoją solidarności oraz wsparcie. Zachęcamy wszystkich do oddania krwi. Przypominamy, aby oddać krew, trzeba być zdrowym, mieć od 18 do 65 lat, ważyć co najmniej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. Pomaganie jest proste. Dar krwi darem serca.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)