Blisko 9 tys. zarzutów za nielegalne rozpowszechnianie gier Data publikacji 05.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Piekar Śląskich zebrali materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie kolejnych zarzutów 24-letniemu mieszkańcowi tego miasta. Mężczyzna jest podejrzany o nielegalne rozpowszechnianie gier w wersji cyfrowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Dotychczas na poczet przyszłych kar i grzywien kryminalni zabezpieczyli u podejrzanego ponad 130 tys. zł.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich przez dłuższy czas zajmowali się sprawą nielegalnego rozpowszechniania gier w wersji elektronicznej. W wyniku przestępstwa poszkodowana firma wyceniła straty na blisko milion złotych. Zebrany w trakcie dochodzenia materiał dowodowy pozwolił przedstawić podejrzanemu 24-latkowi blisko 7 tysięcy zarzutów. Było to możliwe dzięki skrupulatnemu zbieraniu materiału dowodowego oraz współpracy z Wydziałem do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Z ustaleń piekarskich policjantów wynika, że mężczyzna kupował gry w wersjach elektronicznych, po czym sprzedawał je wraz z dostępem do konta poprzez aukcje internetowe. W 2018 roku ten sam podejrzany usłyszał blisko 2 tysiące zarzutów dotyczących nielegalnego rozpowszechniania gier w wersji elektronicznej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wówczas na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono ponad 130 tys. zł. Wszystkich czynów mężczyzna dopuścił się w latach 2014-2018.

O dalszym losie mężczyzny zadecyduje teraz sąd. Zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych podejrzanemu grozi nawet do 5 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)