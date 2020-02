Ujawnili "dziuplę samochodową" i 300 000 sztuk nielegalnych papierosów Data publikacji 05.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Bialscy policjanci we współpracy z funkcjonariuszami PSG Hrebenne oraz Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej odzyskali skradziony samochód oraz ujawnili „dziuplę samochodową”. Zabezpieczone mienie zostało oszacowane wstępnie na kwotę 180 tys. zł. Dodatkowo na terenie posesji mundurowi zabezpieczyli 300 000 sztuk nielegalnych papierosów. Tu straty Skarbu Państwa wyniosły łącznie ponad 330 tys. zł. Zarzuty w tej sprawie usłyszał 27-latek. Sprawa ma charakter rozwojowy.

W miniony poniedziałek policjanci bialskiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej weszli na teren jednej z posesji w gm. Konstantynów. Z informacji funkcjonariuszy wynikało, że zamieszkujący ją 27-latek posiadać może samochody pochodzące z kradzieży, które rozbierane są na podzespoły i oferowane do sprzedaży. Na miejscu funkcjonariusze potwierdzili posiadane informacje. Zabezpieczyli samochód marki Vauhxall Movano utracony na terenie Wielkiej Brytanii. Na miejscu zabezpieczony został również samochód marki Lexus, co do którego istnieje podejrzenie, że pochodzi z czynu zabronionego.

Ładowanie odtwarzacza...

Na terenie posesji funkcjonariusze ujawnili również szereg części samochodowych m.in. silniki, skrzynie biegów oraz elementy nadwozia i karoserii do aut marki BMW, Mercedes, Ford, Range Rover czy Audi. Żmudna praca śledczych pozwoliła na zabezpieczenie części. Wstępne ich sprawdzenie potwierdziło, że zostały wymontowane z samochodów skradzionych z terenu Wielkiej Brytanii. Wartość zabezpieczonego mienia oszacowana została wstępnie na kwotę 180 tys. zł.