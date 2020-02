Usiłował zabić ojca. Został zatrzymany przez ciechanowskich policjantów Data publikacji 05.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Ciechanowa zatrzymali 31-latka, który kilkakrotnie zadawał ciosy nożem swojemu ojcu, a szczuł go psem oraz parzył wrzątkiem. Spowodował u mężczyzny obrażenia zagrażające życiu. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd aresztował go na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi dożywocie.

Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek (3.02.2020 r.), kiedy dyżurny ciechanowskiej komendy został powiadomiony o awanturze domowej. Policjanci pojechali pod wskazany adres. Z mieszkania dochodziły odgłosy awantury. Osoba przebywająca w mieszkaniu nie chciała otworzyć drzwi. W związku z realnym zagrożeniem życia lub zdrowia osób przebywających w mieszkaniu na miejsce została wezwana straż pożarna. Funkcjonariusze przez okno weszli do środka. Zauważyli, że na podłodze leży zakrwawiony 61-letni mężczyzna. W mieszkaniu przebywał również syn mężczyzny. 31-latek został zatrzymany, natomiast jego ojciec został przetransportowany do szpitala.

Po zebraniu materiału dowodowego prokurator przedstawił 31-letniemu mieszkańcowi Ciechanowa zarzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek śledczych i prokuratora, Sąd Rejonowy w Ciechanowie wobec podejrzanego zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

(KWP w Radomiu/js)