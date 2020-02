Kolejny cios w przestępczość narkotykową Data publikacji 06.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zabezpieczona tabletkarka mogła w ciągu godziny wyprodukować nawet 5 tysięcy tabletek ecstasy. Podczas akcji zabezpieczono również inne przedmioty mogące służyć do produkcji narkotyków, tabletki ecstasy oraz znaczne ilości MDMA. W dolnośląskim wydziale zamiejscowym Prokuratury Krajowej zatrzymanym dwóm osobom przedstawiono zarzuty wytwarzania znacznych ilości narkotyków.

Wszystko zaczęło się, kiedy to policjanci z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji wpadli na trop produkcji tabletek ecstasy. Na efekty ich działań nie trzeba było długo czekać. Dotarli oni do jednego z legnickich mieszkań, gdzie mogło dochodzić do przerabiania substancji psychotropowej MDMA w tabletki ecstasy. W tym lokalu odkryli tzw. tabletkarkę i inne przedmioty mogące służyć do produkcji narkotyków. Zabezpieczone zostały także tabletki ecstasy, jak również znaczne ilości soli MDMA, z której można by było uzyskać ponad 5,5 tysiąca porcji handlowych narkotyku.

Podczas działań zatrzymano 2 osoby, którym prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przedstawił zarzuty dotyczące wytwarzania znacznych ilości środków psychotropowych w postaci tabletek ecstasy. Na podstawie zebranego materiału dowodowego i na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec zatrzymanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Śledztwo prowadzą policjanci z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z prokuratorami Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu Prokuratury Krajowej. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań w sprawie.