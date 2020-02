Policyjny kalendarz wsparł rzeszowskie Amazonki Data publikacji 06.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj „Kobiety Kobietom” - kalendarz na 2020 rok - podbił serca darczyńców z całej Polski. Został on wydany z okazji 95. rocznicy powołania Policji kobiecej. Pieniądze z jego sprzedaży wsparły „Rzeszowski Klub Amazonka”. Na konto stowarzyszenia wpłynęło ponad 12 tys. złotych. Dziękujemy wszystkim za wsparcie naszej akcji.

Podobnie jak w latach ubiegłych również i w tym roku, funkcjonariusze z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, wydali policyjny kalendarz - „Kobiety Kobietom”. Autorzy kalendarza postanowili w całości poświęcić go kobietom, ponieważ w tym roku przypada 95. rocznica utworzenia Policji Kobiecej w II Rzeczypospolitej.

Na 12 kartach, zostały przedstawione sylwetki policjantek i kobiet pracujących w komendzie wojewódzkiej. Kalendarz o kobietach i dla kobiet - wsparł charytatywnie bardzo ważny cel. We współczesnym świecie problem walki z chorobami nowotworowymi należy do najpoważniejszych, dlatego dochód z części nakładu został przeznaczony na stowarzyszenie „Rzeszowskiego Klubu Amazonka”. Dzięki darczyńcom z całej Polski na konto stowarzyszenia wpłynęło ponad 12 tys. złotych. Pieniądze zostaną przekazane m. in. na rehabilitację kobiet po mastektomii. Bardzo dziękujemy za wsparcie naszej akcji.



Wydanie kalendarza zostało sfinansowane przez Zarząd Wojewódzki NSZZP Policjantów, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa.