Z podrobionym zaświadczeniem chcieli wyłudzić kredyt. Zostali zatrzymani

Usiłowanie oszustwa to przestępstwo, za które odpowiedzą zatrzymani trzej mężczyźni i kobieta. W jednym z garwolińskich banków przedstawili oni podrobione zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach, by wyłudzić kredyt w wysokości blisko 100 tys. zł. Cała czwórka zostawała zatrzymana na gorącym uczynku przez policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą.

Do zatrzymania doszło we wtorek w Garwolinie w jednym z oddziałów banku. Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie na gorącym uczynku przestępstwa zatrzymali trzech mężczyzn (56-64 lata) i 48-letnią kobietę. Jak ustalili funkcjonariusze, osoby te, by uzyskać kredyt gotówkowy w wysokości blisko 100 tys. złotych przedstawili w banku podrobione zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach.

Policjanci dokładnie zaplanowali i przygotowali działania, które miały na celu zatrzymanie osób w momencie, kiedy pojawili się w banku po to, by podpisać umowę i sfinalizować całość przedsięwzięcia. Tak też się stało, mieszkańcy Mazowsza zostali zatrzymani w momencie, kiedy przyszli do banku. Zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty.

Odpowiedzą za usiłowanie wyłudzenia kredytu i sfałszowania dokumentacji. W środę sąd zastosował wobec 64-latka, który był poszukiwany listem gończym, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a w stosunku do innych osób zastosowano przewidziane prawem środki prawne.

Funkcjonariusze obecnie sprawdzają czy podejrzani wykorzystując inne podrobione dokumenty próbowali uzyskać kredyty w jeszcze kolejnych bankach. Sprawa znajdzie swój finał na sądowej wokandzie. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Autor: asp. szt. Marek Kapusta