Areszt za oszustwo podczas internetowej zbiórki na leczenie Data publikacji 06.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj 41-letnia siedlczanka usłyszała w Prokuraturze Rejonowej w Siedlcach zarzuty, w sprawie zorganizowania zbiórki pieniężnej za pośrednictwem portalu internetowego. Kobieta wprowadziła w błąd kilka tysięcy osób przedstawiając niezgodne z prawdą okoliczności uzasadniające przekazanie jej pomocy finansowej na leczenie choroby nowotworowej. Dzisiaj o dalszym losie kobiety zdecydował Sąd Rejonowy w Siedlcach, który zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci 3 miesięcy tymczasowego aresztu.

Do siedleckich organów ścigania wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa, w sprawie publicznej zbiórki pieniędzy, zorganizowanej na finansowanie leczenia nowotworowego 41-letniej kobiety. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach od razu zajęli się sprawdzaniem sprawy. Szybko okazało się, że powód prowadzonej zbiórki pieniędzy jest fikcją. Siedlczanka została zatrzymana.

Wczoraj w Prokuraturze Rejonowej w Siedlcach kobieta usłyszała zarzuty. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że w ciągu dwóch lat kobieta zdołała zebrać kwotę ponad 370 tys zł. Jaka dokładnie jest to suma będzie można stwierdzić, po dokładnym przeanalizowaniu wpływów na jej konto oraz ustaleniu wszystkich zbiórek oraz imprez sportowych, które odbyły się w Siedlcach, a miały na celu zbieranie środków finansowych na leczenie dla kobiety. Przed prowadzącymi śledztwo niełatwe zadanie dotarcia do darczyńców, a może to być nawet ponad 6 tys osób.

Dzisiaj Sąd Rejonowy w Siedlcach zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Kobiecie grozi nawet do 15 lat więzienia.

Autor: kom. Agnieszka Świerczewska