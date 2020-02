Udaremniła próbę oszustwa metodą "na policjanta" Data publikacji 06.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomimo nieustannych apeli policjantów, nadal zdarzają się przypadki, gdzie pokrzywdzeni zmanipulowani przez oszustów, nierzadko przekazują im dorobek swojego życia. Przestępcy wymyślają coraz bardziej wymyślne fortele po to, aby wprowadzić w błąd starsze osoby. Wykorzystują ufność pokrzywdzonych i w rozmowach telefonicznych podszywają się pod różne osoby tylko po to, żeby nakłonić je do przekazania pieniędzy.

Minionej doby łódzka policja odnotowała 2 przypadki oszustw metodą „na policjanta”, gdzie łupem sprawców padła kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na szczęście nie każda próba wyłudzenia pieniędzy kończy się przekazaniem pieniędzy przestępcom. Tak też było w przypadku 79-letniej mieszkanki dzielnicy Bałuty, której oszczędności zostały zagrożone. 29 stycznia 2020 roku w godzinach popołudniowych na stacjonarny telefon kobiety zadzwonił mężczyzna. W krótkiej rozmowie, podając się za pracownika zakładu ubezpieczeń społecznych, pod pozorem przesłania dokumentacji urzędowej, uzyskał adres i dane personalne seniorki. Dwa dni później pokrzywdzona otrzymała kolejny telefon. Tym razem dzwoniła rzekoma policjantka, która poinformowała 79-latkę, że podający się za pracownika zakładu ubezpieczeń był oszustem. Następnie starsza kobieta została namówiona do wypłacenia pieniędzy ze swojego konta w banku. Oszustka była bardzo przekonująca tłumacząc, ze w placówce bankowej na koncie seniorki znajdują się fałszywe pieniądze, które muszą być jak najszybciej wypłacone i przekazane policjantom mającym po nie przyjść. Fałszywa policjantka pozostawała cały czas „na otwartym łączu" rozmowy telefonicznej z 79-latką, od której uzyskała numer telefonu komórkowego. Zagadując pokrzywdzoną uniemożliwiała jej podjecie racjonalnej decyzji i przemyślenie tej niecodziennej sytuacji. Na szczęście podczas drogi do banku seniorka spotkała koleżankę, z którą naradziła się na temat „dziwnych telefonów”. Ostateczne wątpliwości rozwiała pracownica banku, która zdecydowanie odradziła wypłacanie jakiejkolwiek gotówki z konta seniorki i udaremniła oszustwo. O próbie wyłudzenia oszczędności 79-latki powiadomiona została policja. Warto zaznaczyć, że wspomniana pracowniczka banku w przeszłości także udaremniła podobną próbę oszustwa – na szkodę starszego małżeństwa. Zaangażowanie Pani Bożeny w zapobieżenie wyłudzeniu pieniędzy docenił sam Komendant Miejski Policji insp. Paweł Karolak, który wręczył jej kwiaty, drobne upominki i list pochwalny. Komendant podkreślił, że empatyczni ludzie, wspierający Policję w wykonywaniu codziennych zadań, stanowią nieocenioną pomoc. Stają się sojusznikami służby w zwalczaniu i ograniczaniu przestępczości. Insp. Paweł Karolak podkreślił, że nie bez znaczenia jest też szeroko pojęta profilaktyka i informowanie mieszkańców naszego miasta o pojawiających się zagrożeniach. Świadomość metod działania sprawców pozwala na skuteczną reakcję i zatrzymywanie osób odpowiedzialnych za próby wyłudzeń, jak to było na początku bieżącego roku na terenie podległym III Komisariatowi Policji KMP w Łodzi.

Warto zaznaczyć, że od początku stycznia 2020 roku do 5 lutego 2020 roku w całym województwie łódzkim doszło do 33 przypadków wyłudzeń, bądź prób wyłudzeń pieniędzy tzw. metodą „na policjanta". W samej Łodzi odnotowano 12 przypadków oszustw, gdzie łupem przestępców padły znaczne sumy pieniędzy. Natomiast w 11 sytuacjach pokrzywdzeni nie dali się zmanipulować przestępcom.

Jeżeli nie chcemy paść ofiarą oszustów pamiętajmy o pewnych podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

nigdy nie wierzmy bezkrytycznie w to co mówią dzwoniący do nas ludzie - zwłaszcza, gdy rozmowa dotyczy przekazania pieniędzy, bądź biżuterii;

za każdym razem weryfikujmy przychodzące do nas połączenia – rozłączając się z aktualnym rozmówcą przed wykonaniem kolejnego telefonu;

dajmy sobie czas na przemyślenie całej sytuacji w przypadku niespodziewanego nagłego telefonu, zwłaszcza gdy jesteśmy proszeni o pieniądze;

jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, że dzwoniąca osoba jest tym za kogo się podaje, nie wahajmy się zawiadomić Policji;

nie przekazujmy obcym i nieznanym nam osobom naszych oszczędności;

nie zaciągajmy pożyczek bankowych w sytuacjach kiedy nieznane osoby proszą nas o to przez telefon;

nigdy nie wyrzucajmy pieniędzy i oszczędności przez okno (często proszą o to oszuści mówiąc, że na dole stoi osoba, która je odbierze);

PAMIĘTAJMY!

Policjanci nigdy nie proszą innych osób o przekazanie im żadnych pieniędzy;

Policjanci nie wykorzystują innych osób do przeprowadzenia akcji przeciwko rzekomym oszustom.