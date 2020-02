Policjanci uratowali życie Data publikacji 06.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj w godzinach nocnych doszło do poważnego pożaru jednej z kamienic przy ul. Aptecznej w Zawierciu. Pierwsi na miejscu byli zawierciańscy policjanci. Z okna mieszkania na I piętrze wydobywał się ogień, a ludzie wołali o pomoc. Mundurowi wbiegli do budynku, wyważyli drzwi od mieszkania i czołgając się, wyciągnęli z płonącego lokalu dwie uwięzione tam osoby. Następnie razem z przybyłymi na miejsce strażakami ponownie weszli do budynku, w którym przebywały kolejne osoby...

Wczoraj o godz. 22:00 doszło do groźnego pożaru w jednej z kamienic przy ul. Aptecznej w Zawierciu. Pierwsi na miejscu pojawili się policjanci zawierciańskiej "patrolówki". Z okna mieszkania na pierwszym piętrze wydobywał się ogień, a ludzie wołali o pomoc. Policjanci wbiegli do zadymionego budynku, wyważyli drzwi od mieszkania i czołgając się, wyciągnęli z wnętrza lokalu dwie uwięzione osoby. Po przekazaniu 38-letniej kobiety i o rok młodszego mężczyzny pod opiekę przybyłych na miejsce pozostałych służb ratunkowych policjanci ponownie weszli do środka i wspólnie ze strażakami sprawdzali, czy w budynku znajdują się jeszcze jakieś osoby. W jednym z mieszkań obecny był mężczyzna z dwoma nastoletnimi córkami. Wszyscy mieszkańcy zostali bezpiecznie wyprowadzeni z kamienicy i udzielono im niezbędnej pomocy medycznej. W wyniku pożaru ucierpiało łącznie 7 osób, w tym dwaj interweniujący policjanci. Na szczęście obrażenia większości osób nie były niewielkie i nie wymagały one hospitalizacji. Obecnie w szpitalu pozostaje jedna osoba.

Postawa sierż. Łukasza Szczepary i st. post. Krzysztofa Siwek z Referatu Patrolowo–Interwencyjnego zawierciańskiej jednostki zasługuje na uznanie i jest dowodem na to, że słowa policyjnej roty „(…) strzec bezpieczeństwa Państwa i obywateli, nawet z narażeniem życia. (…)” mają swoje odzwierciedlenie w codziennej służbie.

(KWP w Katowicach / kp)