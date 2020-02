Nowe radiowozy dla wrocławskiej Policji Data publikacji 07.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na dziedzińcu Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu odbyło się uroczyste przekazanie nowych radiowozów. Pojazdy odebrali policjanci wraz z komendantami wrocławskich komisariatów oraz z jednostki powiatowej z Długołęki. Samochody będą teraz wykorzystywane przez funkcjonariuszy służb patrolowo-interwencyjnych, ruchu drogowego i kryminalnych. Obecną flotę policyjnych pojazdów wzmocni 17 nowych radiowozów. Ich zakup został współfinansowany ze środków Policji oraz samorządu terytorialnego. W uroczystości oprócz kierownictwa wrocławskiej Policji udział wziął Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk oraz Wójt Gminy Długołęka, Wojciech Błoński.

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Przemysław Kozioł, podczas przekazania radiowozów, podziękował samorządowcom za ich zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia i powiatu wrocławskiego. Współpraca układa się bowiem bardzo dobrze i nie jest to pierwszy sprzęt, który trafił w ręce policjantów w ramach tego współdziałania.

Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk również wyraził wdzięczność za współpracę realizowaną na bardzo wysokim poziomie, która jak podkreślił ,,ma ogromny wpływ na realne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców’’. Zapewnił też, że w roku 2020 środki na wsparcie działania wrocławskiej Policji zostaną zwiększone o sto procent. Wójt Gminy Długołęka, Wojciech Błoński w swoim wystąpieniu odniósł się do wagi lokalnych działań, jakie podejmują funkcjonariusze z komisariatu w Długołęce na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy, oceniając je wysoko.

Zakup radiowozów został współfinansowany w ramach akcji „Sponsoring 50/50”. Oznacza to, że połowę środków potrzebnych do zakupu samochodów zapewniła Policja, a drugą połowę przekazały samorządy. Łącznie zakupiono 17 pojazdów, w tym 16, marki Hyundai model I30 oraz jeden marki Ford Transit Connect. Są to radiowozy oznakowane i nieoznakowane, które wykorzystywane będą głównie przez funkcjonariuszy służb patrolowo-interwencyjnych, ruchu drogowego i kryminalnych.

Mł. insp. Przemysław Kozioł z zadowoleniem przekazał kluczyki funkcjonariuszom, którzy będą je teraz użytkować. Już po uroczystości pojazdy odjechały z parkingu Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w kierunku swoich jednostek, gdzie będą wykorzystywane w codziennej służbie.

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu sukcesywnie wymienia flotę swoich radiowozów, ponieważ policyjne samochody poddawane są codziennie bardzo intensywnej eksploatacji. Służba policjantów pełniona jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To duże wyzwanie nie tylko dla funkcjonariuszy, ale również dla sprzętu. Pojazdy służbowe każdego dnia, podczas obsługi licznych interwencji, potrafią przejechać nawet kilkaset kilometrów.

(KWP we Wrocławiu / mg)