Poszukiwany, na zakazie i uciekał - policjanci zakończyli niebezpieczną jazdę 32-latka Data publikacji 07.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci drogówki ze Strzelec Krajeńskich zatrzymali kierowcę, który nie zatrzymywał się do kontroli, próbował uniknąć odpowiedzialności. Mężczyzna nie reagował na sygnały policjantów, jadąc z dużą prędkością stwarzał ogromne zagrożenie. Dzięki profesjonalizmowi i wielkiemu opanowaniu mundurowych 32-latek został zatrzymany. Okazało się, że posiada zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz był poszukiwany do odbycia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie również za przestępstwo, jakim jest niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

Policjanci ze strzeleckiej drogówki po raz kolejny potwierdzili swój profesjonalizm i skuteczność. Tym razem, dzięki ich pracy zatrzymany został 32-letni mieszkaniec powiatu, który próbował uciekać przed policjantami w Górkach Noteckich. W czwartek (6 lutego) około godziny 10 mundurowi zauważyli kierowcę w osobowym volkswagenie, który od razu wzbudził ich podejrzenie. Kiedy funkcjonariusze dali sygnały do zatrzymania, kierowca przyspieszył i zaczął uciekać. Pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierowca vw passata kontynuował jazdę, powodując ogromne zagrożenie w ruchu drogowym. Jadąc z dużą prędkością, kilkukrotnie wykonywał niebezpieczne manewry. Kiedy zorientował się, że nie jest w stanie uciec przed policjantami zatrzymał samochód. Wtedy mundurowi błyskawicznie go obezwładnili i osadzili w radiowozie.

Okazało się, że kierowca to 32-latek poszukiwany do odbycia sześciu miesięcy kary za wcześniejsze przestępstwa drogowe. Dodatkowo posiada sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Teraz odpowie również za kolejne przestępstwo związane z ucieczką przed policjantami i faktem, że nie zatrzymywał się do drogowej. Za to przestępstwo grozi mu nawet 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna jeszcze tego samego dnia trafił do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał karę za wcześniejsze przestępstwa.

Źródło: mł. asp. Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Kraj.