Dzielnicowy na wolnym zatrzymał poszukiwanego Data publikacji 07.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Łap w czasie wolnym od służby rozpoznał i zatrzymał osobę poszukiwaną. Policjant zauważył mężczyznę na jednej z ulic miasta. Osoba ta wyglądem odpowiadała rysopisowi poszukiwanego. Policjant nie mylił się. Zatrzymany 46-latek ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości mając do odbycia karę 90 dni pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił już do aresztu.

Wczoraj, 07.02.2020 r., tuż po 12:00, dzielnicowy z Komisariatu Policji w Łapach, będąc w czasie wolnym od służby, rozpoznał i zatrzymał osobę poszukiwaną. Policjant wracając z zakupów zauważył mężczyznę, który wyglądem odpowiadał rysopisowi poszukiwanego. Mężczyzna ten na widok policjanta nagle zmienił kierunek drogi i przyspieszył kroku. Dzielnicowy natychmiast go ujął, a następnie przekazał przybyłemu na namiejsce interewncji patrolowi Policji. Przypuszczenia funkcjonariusza potwierdziły się. Zatrzymany 46-latek ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości mając do odbycia karę 90 dni pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił już do aresztu.

Jak widać policjantem jest się zawsze, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku.

(KWP w Białymstoku/js)