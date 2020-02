Policjanci rozbili grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami samochodów Data publikacji 07.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Zlikwidowanie „dziupli” zatrzymanie trzech osób, odzyskanie czterech skradzionych samochodów, zabezpieczenie kilkudziesięciu sztuk podzespołów i kilkuset części samochodowych - to wynik realizacji kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Przeprowadzona przez nich akcja miała miejsce kilka dni temu na terenie Kościerzyny. Dwóch mężczyzn w wieku 25 i 42 lat oraz 24-letnia kobieta usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży samochodów oraz paserstwa. Wczoraj sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec zatrzymanych mężczyzn tymczasowy areszt, wobec kobiety sąd zastosował dozór. Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku rozbili grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami samochodów i czerpiącą stałe dochody ze sprzedaży kradzionych elementów i podzespołów od pojazdów. W związku z realizacją podjętą na terenie Kościerzyny, policjanci oprócz odzyskania ukradzionych pojazdów, zatrzymali trzy osoby. Przez kilka tygodni kryminalni pozyskiwali wiedzę o grupie osób, która kradła auta z terenu Gdańska, Gdyni oraz okolic Pruszcza Gdańskiego i Kościerzyny, a potem rozbierała je na części i sprzedawała na różnych portalach internetowych oraz aukcjach. Sprawcy z tego przestępczego procederu zrobili sobie stałe źródło dochodu. Policjanci wstępnie ustalili, że grupa stoi za co najmniej kradzieżą pięciu samochodów o wartości blisko 400 tys. zł.

Dzięki swojej pracy policjanci ustalili, że sprawcą jest 25-letni mężczyzna, który kradł auta, a potem dostarczał je osobom, które je ukrywały, rozbierały na części i sprzedawały w sklepie z częściami samochodowymi oraz na różnych aukcjach internetowych i portalach. Policjanci pracujący przy tej sprawie w miniony wtorek weszli do jednego z pomieszczeń zaadaptowanego przez sprawców na sklep z częściami samochodowymi, w którym znajdowało się kilka tysięcy elementów oraz podzespołów pojazdów. W magazynie policjanci na gorącym uczynku zatrzymali trzy osoby, które demontowały ukradziony samochód.

Na miejscu przestępstwa pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, ekspert kryminalistyki z laboratorium kryminalistycznego komendy wojewódzkiej oraz biegły z zakresu mechanoskopii. Wszystkie czynności nadzorował prokurator. W wyniku realizacji policjanci na miejscu zabezpieczyli częściowo rozebrane już samochody oraz części samochodowe, które zostały przekazane do dalszych badań biegłemu w celu sprawdzenia ich dokładnego pochodzenia. Zatrzymane przez policjantów osoby wczoraj zostały doprowadzone do prokuratur, usłyszały zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu kradzieże z włamaniem do pojazdów oraz ich ukrywaniem i sprzedażą ich poszczególnych części czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Ponadto 25-latek usłyszał zarzut kradzieży pięciu samochodów o wartości blisko 400 tys. zł. z terenu m.in. Gdańska i Gdyni.

Zatrzymanym grozi 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

(KWP w Gdańsku/js)