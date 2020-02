Polscy policjanci na alpejskich stokach Data publikacji 07.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W okresie zimowych ferii wielu z nas wyjeżdża na narty. W związku z coraz większą liczbą polskich turystów we Włoszech obecni są tam również nasi policjanci. Stróże prawa każdego dnia na alpejskich trasach narciarskich udzielają pomocy wielu turystom.

Włoskie Alpy z pewnością są ciekawym miejscem do wypoczynku, szczególnie dla miłośników narciarstwa. Z roku na rok na tamtejszych stokach przybywa turystów zza granicy. Dużą grupę przyjezdnych stanowią Polacy. By ułatwić pracę włoskim policjantom patrolującym trasy narciarskie Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Policji wspomaga kolegów z Italii. W okresie kiedy obserwujemy największą liczbę wyjazdów na zimowe ferie polscy stróże prawa pełnią służbę na alpejskich stokach. Sześcioro funkcjonariuszy zostało delegowanych do pomocy w służbie na wymagających trasach. Wśród nich są także świętokrzyscy policjanci. Sierż. szt. Małgorzata Wolińska z Komisariatu Policji IV oraz st. sierż. Daniel Kisiel z Plutonu Wsparcia Taktycznego kieleckiego oddziału prewencji codziennie patrolują trasy narciarskie w Madonna di Campiglio. Jak się dowiedzieliśmy, na stokach San Pellegrino, Luisa Bellamonte, Cavalese Cermis i Obereggen przebywa dużo Polaków. Policjanci często udzielają pomocy narciarzom, którzy ulegają różnym wypadkom podczas zimowych sportów. Pracy, jak się okazuje jest dużo. Turyści doceniają naszą obecność, a ci którzy przyjechali z Polski zwracają uwagę na brak bariery językowej co z pewnością dodaje odrobinę komfortu podczas udzielania pomocy.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach