Data publikacji 09.02.2020 Czy wiesz, że atak na policjanta jest przestępstwem?

Zarówno policjant w mundurze, jak i policjant pełniący służbę w ubraniu cywilnym jest prawnie chroniony przed atakami fizycznymi. Prawo przewiduje karę za naruszanie nietykalności cielesnej policjanta, a zachowanie to jest przestępstwem. Naruszeniem nietykalności może być na przykład szarpanie policjanta za mundur, popychanie, a nawet próba zrzucenia czapki policyjnej z głowy. Jeżeli do ataku dochodzi poprzez działanie wspólnie z inną osobą albo dojdzie do użycia broni palnej wobec policjanta lub innego niebezpiecznego narzędzia (np. noża, pałki) to kara za taki atak wynosi nawet do 10 lat więzienia. Jeżeli policjant poniesie śmierć w wyniku takiego ataku, to sprawcy grozi nawet kara dożywotniego więzienia.

Pamiętaj: Jeżeli policjant jest po służbie, ale okaże legitymację i ujawni się jako policjant, to chroniony jest tak, jakby był na służbie. Za atak na niego grożą takie same kary, jakby był na służbie. Takie same kary grożą za atak na osobę jeżeli osoba nie jest policjantem, ale zostanie poproszona o udzielenie pomocy policjantowi i zgodzi się. Jest to wówczas tak zwana osoba przybrana do pomocy.