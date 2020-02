Kolejny oszust wyłudzający pieniądze od seniorów w areszcie Data publikacji 10.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy wraz z policjantami z Wydziału Do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ustalili i zatrzymali kolejną osobę, która działając metodą „na policjanta” dopuściła się wyłudzeń pieniędzy. 41- letni mieszkaniec Warszawy werbował osoby, które zajmowały się pozyskiwaniem tzw. słupów zakładających na swoje dane osobowe konta bankowe, na które wpływały przelewy pieniężne z rachunku bankowego pokrzywdzonych osób. Sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Legniccy policjanci do prowadzonego postępowania zatrzymali już cztery osoby.

W toku czynności operacyjnych policjanci z Wydziału Do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału Do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ustalili i zatrzymali 41-letniego mieszkańca Warszawy, który działał w szajce zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy od seniorów. Mężczyzna werbował osoby, których zadaniem było pozyskanie tzw. słupów zakładających na siebie rachunki bankowe, na które wpływały pieniądze pokrzywdzonych.

Sąd Rejonowy w Legnicy na wniosek Prokuratury Rejonowej w Legnicy zastosował wobec 36- latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Za popełnione przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W marcu ubiegłego roku do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zgłosiła się 67- letnia kobieta, która poinformowała, iż padła ofiarą oszustwa. Powiadomiła, że na jej numer telefonu stacjonarnego zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako funkcjonariusz CBŚ i powiedział, że grupa hakerów planuje z jej rachunku bankowego ukraść pieniądze oraz że jej konto jest już pod obserwacją policjantów.

Pokrzywdzona podczas rozmowy przekazała fikcyjnemu funkcjonariuszowi także swój numer telefonu komórkowego, z którym nawiązał niezwłocznie kontakt, blokując jej połączenia zarówno telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej. W trakcie rozmowy sprawca nakazał 67-latce, aby nie rozłączając połączenia wybrała numer telefonu na Policję i potwierdziła wiarygodność prowadzonej akcji. Kobieta postępowała zgodnie z instruktażem, bez rozłączania przekonana, że połączyła się z Policją została zapewniona o prowadzonej akcji.

Kolejnego dnia fikcyjny policjant ponownie skontaktował się z seniorką i polecił jej, aby założyła w banku rachunek na swoje dane. Zgodnie z instruktażem, kobieta wskazała numer telefonu i adres e-mail podany przez sprawcę.

Następnie kobieta przelała oszczędności w kwocie 150 tys. zł. Ze swojego rachunku bankowego na nowo założony rachunek. Po kilku godzinach w rozmowie z pracownikiem baku pokrzywdzona zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa.

Legniccy funkcjonariusze do prowadzonego postępowania zatrzymali już cztery osoby. W dalszym ciągu policjanci ustalają, czy mężczyźni mają na koncie jeszcze inne wyłudzenia lub oszustwa. Sprawa jest nadal rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Kolejny raz apelujemy o rozwagę przy podejmowaniu szybkich decyzji finansowych. Pod żadnym pozorem nie powierzajmy gotówki obcym osobom. Przypominamy także, że policjanci NIGDY nie zwracają się z prośbą o przekazanie pieniędzy.

