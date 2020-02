Policjanci pomogli nieprzytomnemu mężczyźnie Data publikacji 10.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. szt. Piotr Wojno i sierż. szt. Sebastian Żak dzięki szybkiej i fachowej pomocy pomogli nieprzytomnemu mężczyźnie. Profesjonalnie wykonana resuscytacja krążeniowo-oddechowa i szybki przyjazd pogotowia ratunkowego, pozwolił na przywrócenie funkcji życiowych. Ostatecznie poszkodowany trafił do szpitala pod opiekę lekarzy.

Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Północ 6 lutego br. podczas służby mieli okazję wykorzystać swoje umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Około godziny 10 podczas kontroli pojazdu na stacji benzynowej, w pewnym momencie do policjantów podbiegła osoba, która poinformowała ich, że w myjni samochodowej obok stacji, leży nieprzytomny mężczyzna. Policjanci natychmiast poszli zobaczyć, co się stało. Zastali nieprzytomnego człowieka, który nie dawał żadnych oznak życia. Następnie ułożyli go na plecach i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Na zmianę uciskali klatkę piersiową.

W międzyczasie przyjechała załoga pogotowia ratunkowego, powiadomiona przez jednego z przechodniów. Policjanci razem z ratownikami medycznymi kontynuowali czynności ratownicze. Udało się przywrócić funkcje życiowe. Nieprzytomnego mężczyznę pogotowie zabrało do szpitala. Policjanci zabezpieczyli kluczyki i dokumenty od pojazdu poszkodowanego, które trafiły do depozytu.

Kolejny raz poznańscy policjanci mogli wykorzystać wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szybka reakcja, telefon pod 112 lub 999, 30 uciśnięć klatki piersiowej z częstotliwością 100 razy na minutę na głębokość 3-5 cm, może uratować ludzkie życie.

(KWP w Poznaniu / kp)