Policjanci zatrzymali fałszywego policjanta i odzyskali pieniądze seniora Data publikacji 10.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki pracy kryminalnych z komisariatu na Oruni odpowiedzialności karnej nie uniknie 24-letni mieszkaniec Wrocławia, który jest podejrzany o oszustwo tzw. metodą na policjanta. Funkcjonariusze odzyskali pieniądze, które przez okno wyrzucił 88-letni pokrzywdzony, a zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu trafił do aresztu. Teraz grozi mu 8 lat więzienia. Mężczyzna był ponadto poszukiwany do odbycia kary dwóch lat pozbawienia wolności za rozbój. Policja i prokuratura nadal prowadzą czynności w tej sprawie. To już kolejne zatrzymanie osoby mającej związek z przestępczością na szkodę seniorów.

3 lutego policjanci z komisariatu na Oruni odebrali zgłoszenie o oszustwie. Do 88-letniego mieszkańca Gdańska zadzwonił mężczyzna, który powiedział mu, że jest policjantem. Wmówił starszemu mężczyźnie, że jego oszczędności są zagrożone, bo w budynku znajduje się złodziej, który będzie próbował go okraść. Sprawca namówił 88-latka, żeby wziął udział w policyjnej zasadzce i żeby wyrzucił przez okno swoje oszczędności. Oszust powiedział pokrzywdzonemu, że gdy złodziej będzie je zabierał, zostanie zatrzymany przez policjantów. Mężczyzna wyrzucił pieniądze przez okno. Potem zorientował się, że został oszukany i zadzwonił po prawdziwych policjantów.

Policjanci natychmiast po tym zdarzeniu zaczęli szukać sprawców. Policjanci sprawdzali i zabezpieczali zapisy z kamer monitoringu, rozmawiali z mieszkańcami, bardzo dokładnie przeanalizowali zawiadomienie o przestępstwie. W trakcie prowadzonego dochodzenia policjanci wykonali wiele czynności procesowych i operacyjnych, które doprowadziły ich do ustalenia miejsca pobytu potencjalnych sprawców. Następnego dnia policjanci w jednym z hosteli zatrzymali dwóch mieszkańców Wrocławia w wieku 24 i 27-lat. W pokoju policjanci znaleźli i zabezpieczyli pieniądze w wysokości kilkunastu tysięcy złotych, które należały do pokrzywdzonego 88-latka.

Po zatrzymaniu mężczyźni zostali przewiezieni do komisariatu, gdzie zostali przesłuchani. Młodszy z mężczyzn – usłyszał zarzut oszustwa, działając metodą na tzw. policjanta, a sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Natomiast jego starszy kolega został przesłuchany w charakterze świadka. Ponadto zarówno 24-latek, jak i 27-latek byli poszukiwani do odbycia kar pozbawienia wolności. 24-latek najbliższe dwa lata spędzi w więzieniu za rozbój. 27-latek z kolei ma do odbycia karę ponad 3 lat pozbawienia wolności za kradzieże.

Obecnie policjanci ustalają wszystkie okoliczności tego oszustwa. Policja i prokuratura nadal prowadzą czynności w tej sprawie.

Pamiętajmy, że aby nie paść ofiarą oszusta:

Przede wszystkim należy zachować ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod policjanta, członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to, czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje.



Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów. Pamiętaj! Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach i nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy.

(KWP w Gdańsku / kp)