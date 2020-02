Udzielili pomocy Data publikacji 10.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Hrubieszowski policjant wracając po służbie do domu zauważył leżącego na chodniku człowieka. Natychmiast ruszył z pomocą. Okazało się, że mężczyzna ma duszności, ból w klatce piersiowej oraz inne objawy wskazujące na prawdopodobny zawał serca. Policjant ułożył poszkodowanego w bezpiecznej pozycji i wspólnie z przechodniami udzielał niezbędnej pomocy do czasu przybycia karetki pogotowia.

Do zdarzenia doszło dzisiejszego poranka (10.02.2020 r.) na jednej z hrubieszowskich ulic. Policjant Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego hrubieszowskiej komendy wracając po służbie do domu zauważył leżącego na chodniku mężczyznę. Obok niego zatrzymały się dwie przechodzące tamtędy kobiety. Policjant przebiegł na drugą stronę jezdni, aby zapytać co się stało. Kobiety odpowiedziały, że zauważyły mężczyznę, który zasłabł i wezwały pogotowie ratunkowe. Mówiły, że początkowo próbowały zatrzymać przejeżdżające tamtędy pojazdy, ale żaden z kierujących się nie zatrzymał.

Po krótkiej rozmowie z leżącym okazało się, że leczy się na serce, ma duszności i ból w klatce piersiowej. Objawy wskazywały na to, że mogło dojść do zawału serca.

Policjant ułożył mężczyznę w pozycji bezpiecznej tak, aby mógł swobodnie oddychać i razem z przechodniami udzielał niezbędnej pomocy do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie otrzymał niezbędną pomoc medyczną.

Przy tej okazji Apelujemy! Nie bądźmy obojętni na drugiego człowieka! Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji kiedy będzie nam potrzebna pomoc.

Na wyróżnienie zasługuje tu postawa dwóch mieszkanek Hrubieszowa, które bez wahania wspólnie z policjantem udzielały pomocy człowiekowi, który akurat tego potrzebował. Martwi jednak fakt, że pomimo iż jest to jedna z głównych ulic miasta, żaden z zatrzymywanych wcześniej przez kobiety kierowców się nie zatrzymał.

(KWP w Lublinie/js)