Podsumowanie akcji „Trzeźwa autostrada” Data publikacji 10.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kujawsko-pomorscy policjanci, równolegle z jednostkami podległymi WRD KWP w Gdańsku oraz WRD KWP w Łodzi, przeprowadzili dzisiaj na bramkach autostradowych A-1 wzmożone kontrole kierowców. Akcja "Trzeźwa autostrada" ukierunkowana jest na eliminację potencjalnych zagrożeń jakimi się nietrzeźwi kierujący czy będący pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu.

Dzisiaj (10.02.20) w godzinach rannych policjanci z Torunia, Grudziądza, Włocławka, Świecia, Chełmna i Aleksandrowa Kujawskiego wspólnie z funkcjonariuszami z województwa pomorskiego i łódzkiego przeprowadzili na bramkach autostradowych akcję „Trzeźwa autostrada”. Mundurowi kontrolowali wjeżdżajacych i zjeżdżających z autostrady A1 pod kątem trzeźwości. Policyjne działania trwały od 6.30 do 9.30.

Do działań zaangażowano 34 funkcjonariuszy, wszystko po to, by przeprowadzić je sprawnie, zwracając uwagę również na płynność ruchu. Mundurowi podczas kontroli wykorzystywali nowoczesne urządzenia Alco-Blow, które pozwalają na zweryfikowanie stanu trzeźwości wielu kierujących w krótkim czasie.

W trakcie działań funkcjonariusze skontrolowali 1 965 kierujących. Pośród nich znalazł się jeden, który jechał na „podwójnym gazie”. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy i wyeliminowali go z ruchu.

Funkcjonariusze ostrzegają, że tego rodzaju akcje będą kontynuowane i organizowane cyklicznie. Wszyscy kierowcy łamiący przepisy ruchu drogowego muszą liczyć się z konsekwencjami. Przypominamy, że za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.