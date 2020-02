Pamiętamy Data publikacji 11.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nasz kolega młodszy aspirant zmarł 22 lata temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

MŁODSZY ASPIRANT ZMUDCZYŃSKI IRENEUSZ

ur. 1965 r. - zm. 1998 r.

Komendant Komisariatu Policji w Sadlinkach woj. elbląskie

Służbę rozpoczął 11.07.1985 r. w Oddziałach Centralnego Podporządkowania WUSW w Gdańsku. Następnie pracował na stanowisku milicjanta w RUSW w Tczewie i RUSW w Kwidzynie.

W 1988 r. został przeniesiony do posterunku MO w Sadlinkach i mianowany na stanowisko posterunkowego.

Od 1990 r. pełnił funkcję dzielnicowego w Kwidzynie, następnie w KP w Sadlinkach. W 1997 r. Mianowany młodszym asystentem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KRP w Kwidzynie. W tym samym roku został komendantem Komisariatu Policji w Sadlinkach.

W dniu 11.02.1998 r. przeprowadzał ewakuację lokatorów budynku z powodu ulatniania się gazu. Podczas wchodzenia do mieszkania, w którym nastąpiła awaria butli gazowej, doszło do wybuchu gazu, wskutek czego doznał groźnych poparzeń. Po przewiezieniu do szpitala zmarł.

Sierżant sztabowy Ireneusz Adam Zmudczyński był żonaty.

Za dobre wyniki w służbie był wielokrotnie wyróżniany nagrodami pieniężnymi.

Awansowany pośmiertnie na stopień młodszego aspiranta.

(KGP/js)