W lodówce miał sejf, a w nim 2,5 kg narkotyków

Sosnowieccy kryminalni zatrzymali mężczyznę, który w zajmowanych przez siebie pomieszczeniach miał łącznie blisko 2,5 kg narkotyków. 26-latek w lodówce ukrył sejf, a w nim, oprócz narkotyków, przechowywał także sztabki złota i kolekcjonerskie monety. Policjanci odnaleźli i zabezpieczyli także broń długą. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 26-latka. Grozi mu 10 lat więzienia.

Policjanci wiedzieli, że 26-latek może mieć znaczne ilości narkotyków. Ponadto w przeszłości był już wielokrotnie karany za ich posiadanie. Kiedy mundurowi zatrzymali go jadącego samochodem, miał przy sobie zaledwie niewielkie ilości marihuany. Jednak kiedy stróże prawa weszli do zajmowanego przez niego garażu i mieszkania, okazało się, że zatrzymany w różnych miejscach ukrył blisko 2,5 kg narkotyków. Kryminalni zabezpieczyli łącznie blisko 2 kg suszu marihuany i amfetaminę, której ilość wystarczyłaby do przygotowania ponad 4350 porcji narkotyku. We wnętrzu lodówki ustawionej w jednym z pomieszczeń mężczyzna ukrył sejf. Przechowywał w nim nie tylko narkotyki. Oprócz środków odurzających policjanci znaleźli w nim także wartościowe przedmioty: m.in. pieniądze, sztabki złota oraz wartościowe monety kolekcjonerskie. Mienie o łącznej wartości ponad 22,5 tysiąca złotych zostało przez śledczych zabezpieczone na poczet przyszłych kar. Podczas przeszukania ujawniono również broń długą — co do legalności jej posiadania przez 26-latka wypowie się biegły. Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Za popełnione przestępstwo podejrzany może trafić do więzienia na 10 lat.

(KWP w Katowicach / kp)