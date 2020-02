Oszukiwał metodą "na policjanta" - zatrzymali go prawdziwi funkcjonariusze Data publikacji 11.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzy miesiące w areszcie śledczym spędzi teraz 41-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego, który próbował wyłudzić blisko 40 tysięcy złotych od mieszkańców Szczecina. Dzięki czujności seniorów oraz szybkiej i profesjonalnej akcji szczecińskich policjantów tym razem nie doszło do przestępstwa. Sprawcy grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Po raz kolejny na terenie Szczecina rozdzwoniły się telefony, zarówno te od fałszywych policjantów CBŚ jak i kochających „wnuczków”. Wszystkie dotyczyły oszustw pod wymyśloną legendą. I tym razem schemat działania był wręcz „książkowy”, ale to właśnie tym razem to seniorzy wykręcili numer oszustowi.

Do starszego małżeństwa na telefon stacjonarny zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza CBŚP. Dzięki czujności seniorki, która zorientowała się, że rozmawia z oszustem, natychmiast powiadomieni zostali prawdziwi policjanci, którzy nadzorowali dalszą rozmowę oraz przygotowywali zasadzkę. Na polecenie dzwoniącego mężczyzny seniorzy postępowali zgodnie z jego poleceniami, pod czujnym okiem policjantów. 78-letni mężczyzna wykonał również wypłaty gotówki w dwóch placówkach bankowych, tak by sprawca nie zorientował się, że proceder jest znany seniorom. Gdy małżeństwo posiadało już w mieszkaniu pożądane przez oszusta pieniądze, a ten zjawił się, by je odebrać, policjanci z Wydziału Prewencji KMP oraz Wydziału Kryminalnego KP Nad Odrą, niezwłocznie zatrzymali 41-letniego mężczyznę podszywającego się pod policjanta. Dzięki wspólnym działaniom oszczędności szczecińskich seniorów nie trafiły tym razem w ręce przestępcy.

Funkcjonariusze z komisariatu Policji Nad Odrą przedstawili mieszkańcowi województwa dolnośląskiego zarzut oszustwa, który zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Na wniosek Policji oraz Prokuratora, sąd zastosował wobec 41-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sprawa może mieć charakter rozwojowy.

PAMIĘTAJ!

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem! Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach! Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust! Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku i nie przekazuj nikomu swoich danych, numerów PIN i haseł! Natychmiast poinformuj o tym Policję.

(KWP w Szczecinie/js)