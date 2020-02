Dzień Bezpiecznego Internetu 2020 Data publikacji 11.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu odbywa się pod hasłem Działajmy razem!. Jest to święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Zostało ustanowione z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu Safer Internet. Celem ustanowienia takiego dnia było zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystania Internetu.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK), odpowiedzialne za realizację programu Safer Internet w Polsce. Co roku, w lutym, organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i prywatne osoby do realizowania lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.

Za początek sieci Internet można uznać koniec lat 60 XX wieku, natomiast do Polski zawitał on w latach 90. Od tej pory nastąpił ogromny rozwój tego źródła informacji, bez którego obecnie niemalże nie jesteśmy w stanie się obejść. Ze wzrostem popularności i dostępności oraz z uwagi na ogólnoświatowy zasięg tej bazy wiedzy, należy zauważyć, iż może być to miejsce, w którym dochodzi do nadużyć oraz przestępstw.

♦ Co zrobić aby dostęp do Internetu był bezpieczny:

aktualizuj oprogramowanie systemowe (Windows, Linuks, iOS),

stosuj silne hasła dostępu do systemu oraz sieci domowych,

nie udostępniaj „sąsiadom” swojej sieci Internet (Wi-Fi).

♦ Co zrobić, aby korzystanie z Internetu było bezpieczne:

aktualizuj oprogramowanie antywirusowe,

pamiętaj, treści zamieszczone w sieci (zdjęcia, posty, komentarze) nigdy nie zostaną usunięte,

nie otwieraj załączników w nieznanych wiadomościach e-mail, nieznanych lub budzących wątpliwość co do nadawcy,

nie udostępniaj w Internecie swoich danych.

♦ Co zrobić, aby twoje dziecko było bezpieczne w sieci:

rozważ zainstalowanie oprogramowania do kontroli rodzicielskiej,

nie pozostawiaj dziecka samego w sieci – pokaż mu dobre strony Internetu, pokaż jak może rozwijać swoje pasje, ale ostrzeż je także o zagrożeniach, które mogą z niego płynąć,

jeśli masz wątpliwości dotyczące treści w sieci, możesz je zgłosić wyspecjalizowanym komórkom do walki z cyberprzestępczością, znajdującym się w komendach wojewódzkich Policji (Komendzie Stołecznej Policji).

♦ Najczęstsze zagrożenia:

złośliwe oprogramowanie

Instalacja złośliwego oprogramowania może doprowadzić do przejęcia Twojego komputera przez cyberprzestępców, a w efekcie może być narzędziem do popełniania przestępstw internetowych,

hejt

Często wystawianie złych, wręcz kompromitujących komentarzy to rozrywka dla młodego internauty. Niestety, hejt w sieci w skrajnych przypadkach może doprowadzić młodego człowieka do zaniżonej oceny, depresji, a nawet samobójstwa,

uwodzenie w Internecie (child grooming)

Działania podejmowane przez osoby w sieci w celu zaprzyjaźnienia się i nawiązania więzi emocjonalnej z dzieckiem, tak aby w późniejszym czasie zmniejszyć jego opory przed kontaktem w świecie rzeczywistym, który w efekcie może doprowadzić do seksualnego wykorzystania,

materiały epatujące przemocą

W Internecie można znaleźć filmy lub zdjęcia zawierające przemoc lub nawołujące do nienawiści. Młodzi ludzie mogą brać przykład z takich informacji i przenosić je do świata realnego,

uzależnienie od Internetu

Gdy dziecko zbyt długo korzysta z Internetu, a pozbawienie go dostępu do sieci powoduje złość i rozdrażnienie, może być to pierwsza oznaka uzależnienia. Warto wówczas nawiązać kontakt ze specjalistą, zanim straci się kontakt z dzieckiem,

kontakt z internetowymi oszustami

W sieci Internet pojawiają się różnego rodzaju ogłoszenia, część z nich to, niestety, próba oszustwa. Pamiętaj, aby przed zakupem rzeczy lub usług w sieci dokładnie zweryfikować sprzedawcę. Przy zakupie droższych rzeczy warto dołożyć parę złotych i dokonać zakupu za pobraniem. Wówczas przy odbiorze towaru, jeszcze przy dostawcy możesz otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar jest zgodny z zamówieniem. Jeżeli tak nie jest, masz prawo odmówić jego przyjęcia.

Przydatne linki:

https://dyzurnet.pl/ - Dyżur.net

https://dyzurnet.pl/formularz/?pl - zgłaszanie nielegalnych treści,

http://fdds.pl/ - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,

http://fdds.pl/best/ - bezpieczna przeglądarka dla dzieci,

https://116111.pl/ - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,

http://www.saferinternet.pl/ - bezpieczeństwo dzieci on-line,

800 100 100 - telefon dla nauczycieli i rodziców.

(Biuro Prewencji KGP)