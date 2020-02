46-LATKA STRACIŁA PRAWO JAZDY ZA NIEBEZPIECZNE WYPRZEDZANIE Data publikacji 11.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Podlascy policjanci z grupy SPEED zatrzymali do kontroli volkswagena, którego kierująca wyprzedzając zmusiła innego kierowcę do nagłego hamowania i ucieczki na pobocze. Kobieta natychmiast straciła prawo jazdy, a jej dalszym losem zajmie się sąd. Policjanci po raz kolejny apelują o przepisową jazdę i zachowanie rozsądku na drodze.

W ostatnich dniach na drogach województwa podlaskiego doszło do tragicznych w skutkach wypadków drogowych. Niebezpiecznych sytuacji zagrażających życiu można uniknąć bezwzględnie przestrzegając przepisów ruchu drogowego. Do jednej z takich niebezpiecznych sytuacji doszło w sobotę na drodze wojewódzkiej 662 między Augustowem a Szczebrą. Policyjna kamera radiowozu podlaskiej drogówki zarejestrowała manewr wyprzedzania 46-latki, która kierując volkswagenem zmusiła innego kierowcę do gwałtownego hamowania oraz ucieczki na pobocze aby uniknąć człowogo zderzenia. Policjanci z grupy SPEED natychmiast zatrzymali jej prawo jazdy. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie kobieta odpowie przed sądem.

Policjanci przypominają, że zgodnie z kodeksem wykroczeń za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym grozi kara grzywny, a także zakaz prowadzenia pojazdów.