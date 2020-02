Nie uszanował symboli narodowych Data publikacji 11.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dyżurny rybnickiej komendy obezwładnił i zatrzymał 32-latka, który wszedł do holu komendy, awanturował się i zabrał ze stojaka dwie flagi państwowe. Jak się okazało, mężczyzna był kompletnie pijany. Badanie wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Za popełnione przestępstwo mieszkańcowi Rybnika grozi rok więzienia.

Do zdarzenia doszło w miniony weekend, w godzinach wieczornych. Do budynku rybnickiej komendy wszedł mężczyzna, który z niewiadomych przyczyn zaczął się awanturować. Wówczas policjantka poinformowała go, aby opuścił budynek jednostki. Mężczyzna poszedł w kierunku drzwi wyjściowych i zabrał dwie flagi państwowe. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Rybniku – asp. szt. Adam Piotrowski natychmiast wybiegł za nim i obezwładnił 32-latka. Okazało się, że był on kompletnie pijany. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie ponad 2 promile.

Przypominamy, że usunięcie flagi państwowej jest przestępstwem zagrożonym karą do roku więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)