„Nawet z narażeniem życia...” Data publikacji 12.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj ...te słowa roty ślubowania znajdują swoje odzwierciedlenie w codziennej służbie policjantów. W sobotę późną nocą doszło do pożaru pustostanu przy ul. Nowomiejskiej w Raciborzu. Mundurowy z zespołu patrolowo-interwencyjnego wszedł do płonącego budynku. Wewnątrz znajdowały się 3 osoby, które dzięki szybkiej reakcji raciborskich stróżów prawa oraz pracownika stacji benzynowej, który również ruszył z pomocą, zostały wyprowadzone na zewnątrz. Ich zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do niebezpiecznych wydarzeń doszło w sobotę 8 lutego br. późną nocą. Około godziny 3:20 sierż. sztab Michał Wieczorek i sierż. sztab. Piotr Kolodziej, na co dzień policjanci Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KPP Racibórz, zostali skierowani na stację paliw na Placu Mostowym w Raciborzu, gdzie miał się znajdować mężczyzna z poparzonym ciałem i nadpaloną odzieżą. Policjanci w rozmowie z nim ustalili, że spał w pustostanie mieszczącym się przy ul. Nowomiejskiej, a gdy się obudził, jego ubranie było zajęte ogniem. Mężczyzna zdołał wyjść z budynku i pobiegł na pobliską stację, aby wezwać pomoc.



Stróże prawa wezwali kolejne służby ratunkowe. Sierż. sztab. Wieczorek udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy, natomiast sierż. sztab. Kolodziej wraz z pracownikiem stacji paliw, który postanowił ruszyć z pomocą, udali się we wskazane miejsce, aby sprawdzić, czy innym osobom nie zagraża niebezpieczeństwo. W pobliżu budynku ujawnili kolejną poparzoną osobę, której pierwszej pomocy udzielił pracownik stacji. Poszkodowani nie byli w stanie określić, ile osób może znajdować się w środku. Policjant, wiedząc, że w pustostanie mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy, bez wahania wszedł do palącego się budynku. Wewnątrz odnalazł 3 osoby leżące na podłodze. Mundurowy obudził ich i pomógł im bezpiecznie opuścić budynek. Poszkodowani zostali przekazani pod opiekę ratowników medycznych, a palącym budynkiem zajęli się strażacy.



Ze wstępnych ustaleń wynika, że do pożaru doszło z powodu nieostrożnego obchodzenia się ogniem przez osoby znajdujące się w środku budynku. Na szczęście dzięki szybkiej i skutecznej akcji ratowniczej przeprowadzonej przez policjantów i bohaterskiego pracownika stacji benzynowej, życie wszystkich poszkodowanych osób zostało uratowane.



Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu insp. Łukasz Krebs dziękuje za okazaną pomoc pracownikowi pobliskiej stacji paliw, który bez wahania włączył się do interwencji policjantów, aby ratować życie i zdrowie innych osób.

(KWP w Katowicach/js)