Podziękowania dla dzielnicowej Data publikacji 12.02.2020

Do włodawskiej komendy wpłynęło podziękowanie mieszkanki gm. Hanna za zaangażowanie dzielnicowej z rejonu gm. Hanna, która z własnych środków i w prywatnym czasie pomogła rodzinie kobiety w trudnej sytuacji finansowej przekazując rodzinie obuwie, odzież i inne środki.

Autorka podziękowania w swoim piśmie podkreśliła, że dzielnicowa to wyjątkowa osoba oraz, że „jak mieszkam tu 30 lat do tej pory nie spotkałam się z tak ogromnym sercem”. Komendantowi Powiatowemu Policji we Włodawie kobieta pogratulowała „tak wspaniałych ludzi, którzy nie są obojętni na biedę i chorobę innych ludzi” i poprosiła, żeby „Pani Ania była jak najdłużej naszym dzielnicowym”.

St. sierż. Anna Brandt służy w Policji od 8 lat. Służbę rozpoczęła w KPP w Żyrardowie, a od 2015 roku pełni służbę w KPP we Włodawie, gdzie od 4 lat zajmuje stanowisko dzielnicowego.

B.Sz.