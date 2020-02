Kryminalni zatrzymali fałszywego adwokata Data publikacji 12.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania kryminalnych z Nysy oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu doprowadziły do zatrzymania 51-letniego mieszkańca Sochaczewa. Mężczyzna, podając się za adwokata, odebrał od seniorki wyłudzone metodą "na wnuczka” pieniądze. 71-latka straciła wówczas 60 000 złotych. Na wniosek prokuratora, podejrzany trafił już do aresztu na 3 miesiące.

Do oszustwa mieszkanki gminy Pakosławice doszło pod koniec stycznia 2020 roku. Wtedy to do 71-latki zatelefonowała kobieta i przedstawiła się jako jej wnuczka. Podczas rozmowy poinformowała seniorkę, że jej syn potrącił dziewczynkę w Holandii i potrzebuje pieniędzy, aby wyjść z aresztu. Po chwili w mieszkaniu pojawił się mężczyzna podający się za adwokata. To właśnie jemu kobieta przekazała 60 000 złotych. Dopiero po kilku godzinach zorientowała się, że została oszukana.

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Nysy oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Funkcjonariusze wykonali szereg czynności operacyjnych i procesowych, które doprowadziły do ustalenia i zatrzymania podejrzanego. Okazał się nim 51-letni mieszkaniec Sochaczewa. Mężczyzna przed policjantami próbował ukryć się na terenie województwa łódzkiego.

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu oszustwa. Na wniosek prokuratora 51-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Teraz grozi mu kara nawet do 8 lat więzienia.

(KWP w Opolu/js)