Data publikacji 12.02.2020

Bezpieczeństwo w szkole, w ruchu drogowym, ale także w kontaktach z osobami obcymi, to tylko niektóre segmenty komiksu profilaktycznego pt. „Sierżant Socho", którego promocja odbyła się wczoraj w Szkole Podstawowej nr 1 w Sochaczewie. Komiks, nad którym pracował rysownik Łukasz Kuciński i policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, został wydany przez Urząd Miasta Sochaczew w kilkutysięcznym nakładzie i trafi do sochaczewskich szkół.

Wczoraj podczas pikniku rodzinnego „Zima za oknem, lato w sercach - nudę zabawą przeganiamy” odbyła się promocja komiksu profilaktycznego „Sierżant Socho”, którego twórcą jest sochaczewski rysownik Łukasz Kuciński. W spotkaniu z najmłodszymi mieszkańcami miasta i ich rodzicami wzięli udział Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie insp. Michał Safjański i jego zastępca podinsp. Marek Jabłoński, Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew Marek Fergiński oraz policjanci z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii - asp. szt. Paweł Rynkiewicz i mł. asp. Izabela Senderowska.

Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie insp. Michał Safjański w swoim krótkim przemówieniu powiedział, że każdy obszar tematyczny komiksu mówi o najczęstszych zagrożeniach, na które narażone są dzieci. Półtoraroczna praca, w ogromnej części Pana Łukasza Kucińskiego spowodowała, że mamy ciekawy produkt oparty na realiach Sochaczewa. Mam nadzieję, że taka forma profilaktyki będzie bardziej interesowała dzieci, gdy zobaczą w komiksie znajome obiekty i będą w stanie wyobrazić sobie pewne rzeczy. Zachęcam rodziców do czytania komiksów razem z dzieckiem, a później do rozmowy na temat zagrożeń i sposobach ich przeciwdziałania. Mamy przed sobą komiksy, które zostały wydane przez Urząd Miasta Sochaczew. Dziękuję burmistrzowi i jego zastępcom za to, że gdy chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, mamy solidnego partnera w działaniach, w tym - profilaktycznych.

Prace nad komiksem trwały kilkanaście miesięcy. Zależało nam na nowej i ciekawej formie profilaktyki. W książce zawarto zagrożenia z sochaczewskiego „podwórka” czyli te, na które najczęściej narażone są dzieci i młodzież. Rysunkowy sierżant Michał Socho na 60 kolorowych stronach wskazuje niebezpieczne zachowania i radzi, jak należy ich unikać lub jak zachować się w danej sytuacji. W komiksie poruszono takie zagadnienia jak bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w szkole i w domu, cyberprzestępczość, zagrożenia zawiązane z narkotykami i alkoholem. Na końcu komiksu znajduje się również gra dla całej rodziny pn. „Bezpiecznie do szkoły” oraz rysunkowa wersja miejsc, które warto zwiedzić będąc w Sochaczewie.

Kilka gmin z powiatu sochaczewskiego również dołączyło do projektu i mamy nadzieję, że komiks niedługo trafi do uczniów ich szkół.

Autor: mł. asp. Agnieszka Dzik