Policjanci odzyskali skradzione samochody

W piątek kościerscy policjanci odzyskali skradzione pojazdy. Kryminalni po uzyskaniu informacji, iż na jednej z posesji na terenie gminy Kościerzyna może znajdować się skradziony samochód od razu sprawdzili to miejsce. Znaleziony pojazd figurował jako utracony na terenie Szwecji. Było to auto marki Volvo o wartości 160 tys. złotych. Dodatkowo funkcjonariusze odnaleźli samochód marki BMW o wartości 180 tys. zł. Pojazdy trafiły na policyjny parking. W związku ze sprawą mundurowi zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 27 i 32 lat - trafili do policyjnego aresztu. Przedstawiono im zarzut paserstwa. Za to przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

