Kradzionym traktorem pojechał po alkohol – miał 3 promil Data publikacji 13.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Głogówka zatrzymali obywatela Mołdawii. 42-latek kierował traktorem mając prawie 3 promile alkoholu. Jak się okazało mężczyzna „pożyczył” pojazd bez wiedzy właściciela i pojechał nim po alkohol. Odpowie teraz za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz krótkotrwałe użycie pojazdu. Za takie czyny grozi mu do 5 lat więzienia oraz wysoka kara grzywny.

Do tego zdarzenia doszło 11 lutego, tuż przed godziną 22:00 na terenie gminy Głogówek. Wtedy to, oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o kradzieży ciągnika rolniczego. Informację tę natychmiast przekazał policyjnym patrolom. W momencie kiedy jeden z patroli wyjaśniał okoliczności kradzieży z pokrzywdzonym, drugi namierzył i zatrzymał skradziony pojazd do kontroli.

Jak się okazało, za kierownicą traktora siedział 42-letni obywatel Mołdawii. Mężczyzna jechał bez włączonych świateł. Szybko też wyszło na jaw, że nie miał prawa jazdy, a w organizmie prawie 3 promile alkoholu. 42-latek tłumaczył policjantom, że tylko "pożyczył" traktor, bo zabrakło mu alkoholu i musiał jakoś dostać się do sklepu.

Mężczyzna odpowie teraz za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz krótkotrwałe użycie pojazdu. Za takie czyny grozi mu do 5 lat więzienia oraz wysoka kara grzywny.

(KWP w Opolu)