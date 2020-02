Ostrołęccy policjanci zlikwidowali nielegalną rozlewnię alkoholu Data publikacji 13.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Czerwinie i Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zlikwidowali nielegalną linię produkcyjną alkoholu. Zabezpieczono około 11 tysięcy litrów cieczy o zapachu alkoholu, 2 tony cukru, urządzenia służące do produkcji alkoholu oraz krajankę tytoniową i około 5 tysięcy gotowych papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zarzuty w tej sprawie usłyszały już 3 osoby.

Działania w tej sprawie rozpoczęły się w ubiegły piątek, kiedy to w wyniku uzyskanej informacji policjanci z posterunku w Czerwinie, na jednej z posesji, ujawnili nielegalną linię produkcyjną alkoholu. Wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zabezpieczyli 12 tysiąclitrowych zbiorników, sprzęt do produkcji i rozlewania alkoholu, butelki plastikowe, krajankę tytoniową i przygotowane do sprzedaży papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Mundurowi zatrzymali 3 osoby (30-60 lat). Wszyscy usłyszeli już zarzuty w zakresie nielegalnego wytwarzania alkoholu i papierosów, za co grozi im do 3 lat więzienia oraz wysoka kara finansowa wynikająca z przepisów skarbowych.

Autor: asp. Krzysztof Kolator